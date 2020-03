Skladatel a klavírista Ffrench bojuje proti klišé o klasice

Černošský skladatel a klavírista Alexis Ffrench, stoupající hvězda na převážně bílém nebi klasické hudby, si stanovil za cíl změnit image klasiky, která je někdy považována za nudnou nebo nepřístupnou. Píše o tom agentura AFP.

Osmačtyřicetiletý umělec, jehož poslední album nyní vyšlo, má na Spotify téměř dva miliony posluchačů měsíčně a na všech platformách dohromady 200 milionů návštěv.

Do popředí se dostal díky své předchozí desce z roku 2018 s názvem Evolution, která byla tři týdny v čele žebříčků klasické hudby v Británii a pak po tři měsíce zůstala v první desítce.

"Klasická hudba je v některých vrstvách společnosti zastoupena minimálně, o tom není pochyb," říká hudebník. "Chci využít svého vlivu, abych pomohl sociálně vyloučeným mladým lidem," dodává a odchází do slavných studií Abbey Road, aby zde pracoval s mladými lidmi, které klasika nemusí až tak přitahovat.

Tyto schůzky, které jsou plodem spolupráce mezi jeho vydavatelstvím a asociací Prince´s Trust, tvoří součást programu, jehož cílem je mladým od jedenácti do třiceti let umožnit vzdělávat se či najít zaměstnání.

Každý týden je Ffrench hostem vysílání Scala Radio a hovoří zde o klasické hudbě novým stylem a s nadšením. Někdy zahraje kousky, které jsou jen vzdáleně inspirovány tradicemi tohoto žánru.

"Mluvím o Childish Gambinovi, o všech druzích hiphoperů a o tom, co se z toho všeho může klasická hudba naučit," vysvětluje s odkazem na amerického rappera Donalda Glovera.

"Myslím, že mou povinností je změnit image tohoto hudebního žánru," říká Alexis Ffrench, který v dubnu zahájí turné po Evropě.

Ffrench, jehož rodiče se do Británie přistěhovali z Jamajky, se ke klasické hudbě dostal naprosto tradiční cestou: po absolvování Purcellovy školy, nejstarší britské vzdělávací instituce specializující se na hudbu, nastoupil do prestižní Královské akademie a do umělecké školy Guildhall School of Music and Drama.

Inspiruje se i u svých oblíbenců z mládí, jako byli Stevie Wonder a Bob Marley, stejně jako u velikánů klasiky, Mozarta a Beethovena. Jeho skladby jsou, jak sám říká, syntézou mnoha stylů s DNA klasické hudby. "Je to klasická hudba, ale je prodchnuta jakousi citlivostí soulu," vysvětluje.

Ve svém posledním albu Dreamland čerpal Alexis Ffrench z výpovědí svých fanoušků na sociálních sítích, kteří popisovali, jak jim jeho hudba pomohla najít klid při boji s každodenními starostmi.

"Chtěl jsem vytvořit hudební celek, který by přinášel útěchu a byl jako oáza, kam by se lidé mohli uchýlit, kde by se mohli zastavit a naslouchat," uvádí.

Za úspěch vděčí otci

Alexis Ffrench je ženatý a má dvě dospívající děti. Za svůj úspěch vděčí podle svého vyjádření otci, který mu vnukl touhu uspět. Tento inženýr pracující pro britské královské letectvo vštípil velmi brzy svým třem dětem přísné životní zásady: brzy vstávat, sportovat, chodit do kostela a učit se.

"Jeho heslem bylo být lepší dnes než včera," vzpomíná Ffrench na dosti autoritářského otce, který však byl velkým milovníkem hudby.

"Než jsem dostal klavír, dělal jsem na stole, jako že hraju, protože jsem doma slyšel hudbu a říkal jsem si, že si to chci zahrát," uvádí. Velmi brzy začal hrát na varhany v kostele, a to i při svatbách.

Dnes by Alexis Ffrench rád dal stejné příležitosti mladým lidem z vyloučených lokalit. "Měl jsem profesory, kteří mě nikdy neomezovali. Jsem jim za to opravdu vděčný," dodává hudebník.