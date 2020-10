Skupina Vesna oslavuje na svém druhém albu ženskost a natočila k němu intimní klip

Skupina Vesna vydává druhé album. Pod názvem Anima vyšlo v pátek 9. října. Předchází mu klip k singlu Na dračích perutích.

Tvorba Vesny je směsicí snového popu a folku. Na novém albu se Vesna zaměřuje na archetypy zvířat a symboliku noční oblohy. Zvířata jsou pro ni symbolem přirozenosti, ale i dravosti, a hvězdy jsou odrazem nás samotných. Stěžejním tématem je pak pro Vesnu tělo ženy a vnímání sebe sama a také vyvážení mužsko-ženských světů.

"Chtěly jsme v klipu ukázat své jizvy, kila navíc, malá prsa nebo přílišnou hubenost. Každý asi zná, jaké je to, být terčem kritiky a soudů. Byla to výzva ukázat své tělo i s partiemi, se kterými nejsme úplně v pohodě. O to větší smysl v tom ale vidíme a doufáme, že to povzbudí normální dívky a ženy," vysvětluje Patricie Fuxová, autorka skladeb na albu.

K tomuto tématu odkazuje i obrazové ztvárnění písně Na dračích perutích, který skupina natočila s režisérem Milanem Vopálenským. Skladba je inspirovaná setkáním s Lilií Khousnoutdinovou, která se mj. zabývá studiem historie. "Lilia mi tenkrát vyprávěla o symbolice. Drak unášející mladou dívku je o odvaze vystoupit ze své komfortní zóny, o následování svého srdce navzdory tomu, co si společnost myslí. Tohle je myslím téma, které provází nejen nás nebo Lilii, ale každého člověka," dodává Patricie.

Obal alba Anima je výtvarným dílem Míly Fürstové, která se proslavila především díky své práci na albu Ghost Strories skupiny Coldplay. "Vesna mě nadchla nejen svou hudbou, ale také přemýšlením. Obrovsky důležité při mém rozhodování bylo i to, že jsem z Patricie a celé skupiny cítila hluboké zapálení pro to co dělají, v kombinaci se schopností tvrdě na sobě pracovat. Líbí se mi velmi precizní a imaginativní způsob, jakým se prezentují, i to, že vycházejí z české tradice. Ve Vesně zkrátka vidím silné mladé ženy, které mají co říci. Ženy, které ve svém umění oslavují ženskost, ale nikdy ne v konfliktu s mužstvím... Vlastně oslavují lidský život a všechny zázraky s ním spojené a to je přesně to, v co jako umělec věřím i já."

Vesna je dívčí kapela zpěvačky a textařky Patricie Fuxové, kterou si vybrala jako předskokana i skandinávská zpěvačka Aurora. V listopadu 2018 Vesna vydala debutovou desku Pátá bohyně, za kterou získala nominaci Ceny Anděl na Objev roku. Na albu vyšel mj. i společný duet Patricie a Vojtěcha Dyka. Na podzim 2019 Vesna odjela své první klubové turné #MyaVy po Čechách a Slovensku a měla vystoupit na největších českých festivalech. Čas karantény nakonec využila k tvorbě nové desky Anima, kterou si utvrzuje své místo na popové scéně, přičemž si zanechává pro ni charakteristickou folkovou duši a snovost. Pro Vesnu je příznačná silná vizuální stránka, která se zračí i v jejich nápaditých kostýmech. V kapele dále hraje Bára Šůstková, Olesya Ochepovskaya, Markéta Vedralová a Tereza Čepková.

Klip Na dračích perutích:

