Smetanova Litomyšl nabídne Charlotte od Aleše Březiny

Nová opera Charlotte: Tříbarevná hra skladatele Aleše Březiny bude jedním ze 43 hlavních pořadů letošního ročníku festivalu Smetanova Litomyšl, který se uskuteční od 13. června do 7. července. Libreto k příběhu talentované židovské malířky Charlotte Salomonové, která nepřežila koncentrační tábor v Osvětimi, ale budoucím generacím zanechala dramatizovanou autobiografii ve více než sedmi stech obrazech s názvem Leben oder Theater?, napsal Alon Nadhman. V režii Pamely Howardové ho 5. července uvede kanadský soubor Theaturtle Toronto. Informoval o tom ředitel festivalu Jan Pikna.

"V komorním operním muzikálu Charlotte operní zpěváci zpívají široké žánrové rozpětí od operních árií až po ryze muzikálová čísla, protože předloha, 769 kvašů Charlotty Solomonové, je tak pestrá, různorodá, humorná i tragická, že by byla škoda se omezit na jeden žánr. Je to hudební divadlo, ve kterém jsme usilovali o to, aby text, výtvarná stránka a hudba neznatelně přecházely do sebe," řekl Březina.

Letošní 61. ročník Národního festivalu Smetanova Litomyšl 2019 během 25 festivalových dní uvede 43 hlavních pořadů a několik desítek vystoupení doprovodných. K tomu se přidá Smetanova výtvarná Litomyšl, která se letos dočká svého 15. ročníku. V letošním roce festival nabízí rekordních zhruba 32 tisíc vstupenek. Za první den předprodeje vstupenek se vyprodalo 13 z 41 pořadů. Podle ředitele Pikny zbývá přibližně deset procent volných míst.

Vstupenky ještě jsou především méně známé a uváděné operní tituly Hry o Marii Bohuslava Martinů, Lady Macbeth Mcenského újezdu Dmitrije Šostakoviče a Triptych Giacoma Pucciniho, ale i koncerty Svatá Ludmila Antonína Dvořáka v provedení České filharmonie, Českého filharmonického sboru Brno, sólisty a dirigenta Jakuba Hrůši, nebo Faustovo prokletí Hectora Berlioze s Filharmonií Brno, Českým filharmonickým sborem Brno, dětským sborem Kantiléna, mezinárodním obsazením sólistů a dirigentem Dennisem Russellem Davisem. Bohatá je stále nabídka pořadů komorních.

Festival 13. června na zámeckém nádvoří otevře Česká filharmonie pod vedením Jakuba Hrůši, se kterou Smetanova Litomyšl loni uzavřela partnerství. V programu mimo jiné zazní málo hraný Pražský karneval. "Tato nedoceňovaná poslední dokončená skladba Bedřicha Smetany na našem festivalu zazní poprvé," sdělil ředitel Pikna.

Program festivalu vyvrcholí 6. července koncertem sólo pro sto smyčců. Závěrečné Velké finále v zámeckém nádvoří a prostřednictvím přímého přenosu i v Klášterních zahradách provede diváky skladbami uváděnými při zvláště slavnostních příležitostech. Zazní hudba Ludwiga van Beethovena, Richarda Wagnera, Bedřicha Smetany, Johna Williamse a dalších. Více informací k programu se nachází zde.