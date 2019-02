Sopranistka Jarmila Novotná jako exulantka pro komunisty neexistovala

Výjimečný talent prokázala česká sopranistka Jarmila Novotná, zesnulá před 25 lety, 9. února 1994, už v sedmnácti letech, když zpívala Mařenku v Národním divadle. Úchvatným zpěvem oslnila Evropu i Ameriku, kde 17 sezon excelovala v Metropolitní opeře. Obdivovali ji prezident T.G. Masaryk, Franz Lehár i Arturo Toscanini, pro komunisty ale jako exulantka neexistovala. Přesto zůstala vlastenkou a po roce 1989 se dočkala zasloužených poct i doma.

Krásná, muzikální, se zářivým hlasem i s nemalým hereckým talentem se Novotná prosadila v hudebním světě i před kamerou. Kritika oceňovala její podání pro inteligenci a lyriku, pěvkyně nezapomínala ani na důležitost spojení zpěvu s hereckým výkonem. Byla přesvědčena, že "člověk svou roli musí žít, publikum musí vidět na jevišti živou postavu".

Na svět přišla 23. září 1907 v Praze do rodiny dámského krejčího. Od mládí zpívala a hrála, od ledna 1926 získala řádné angažmá ve "zlaté kapličce" a postupně se jí otevíraly přední evropské operní domy.

Osudovým se jí stalo vystoupení v Salcburku v roce 1937, kdy zpívala v Kouzelné flétně pod taktovkou Toscaniniho. Okouzlený maestro Novotnou pozval do USA, čímž zpěvačce výrazně usnadnil příchod do exilu, v USA ale zvítězilo její umění: "Ve všem, co dělá, je grácie, teplo, pocit sdílnosti," napsaly The New York Times po debutu Češky v San Francisku v roce 1939.

Novotná byla velkou vlastenkou. Během války pořádala koncerty na podporu Československa, v roce 1941 nazpívala za klavírního doprovodu Jana Masaryka české národní písně pod názvem Lidické písně. Vysněný poválečný návrat domů měl však pro pěvkyni a její rodinu hořký nádech, protože majetek našli v rozkladu a nakonec jim byl po únoru 1948 zkonfiskován. Novotná se vrátila do USA a posléze si odskočila i k filmu: zahrála si v ceněném snímku Poznamenaní a společně s Mariem Lanzou v hollywoodském spektáklu Velký Caruso.

Čechy směla Novotná párkrát navštívit od roku 1972, po revoluci přijížděla pravidelně. S nezdolným optimismem, stále elegantní a s osobitým šarmem přijímala ocenění a řády, kterých se jí v ČR se zpožděním dostalo.