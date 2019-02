Soutěž Bohuslava Martinů je letos pro klavíristy a komorní soubory

V interpretační soutěži, kterou vypsala Nadace Bohuslava Martinů, budou v tomto roce soutěžit hudebníci do 28 let v oborech klavír a komorní soubory. Koncert laureátů soutěže a předání cen letošního 24. ročníku se bude konat 1. prosince v Sále Martinů Lichtenštejnského paláce. Mladí umělci mohou podávat přihlášky do 30. dubna. O soutěži informoval mluvčí nadace Vojtěch Jouza. Mezi laureáty minulých ročníků jsou mimo jiné Roman Patočka, Václav Petr nebo Ivo Kahánek.

Soutěž se koná v rámci festivalu Dny Bohuslava Martinů. Letošní vítězové vystoupí na koncertu Českého spolku pro komorní hudbu při České filharmonii a na festivalu Dny Bohuslava Martinů v roce 2020. Koncert laureátů bude nahrávat Český rozhlas.

"Každoročně se naše veřejnost setkává s osobnostmi, které svoji kariéru zahajují v rámci této soutěže a záhy se stávají významnými osobnostmi našeho koncertního života," uvedl v tiskové zprávě hlavní garant soutěže a ředitel Nadace Bohuslava Martinů Jiří Hlaváč.

Garanty jednotlivých soutěžních oborů jsou významní umělci a pedagogové. Pro obor klavír je to Ivo Kahánek, uměleckým garantem pro komorní soubory bez klavíru bude violoncellista Michal Kaňka.

Loni se soutěžilo v oborech housle a komorní soubory s klavírem. V kategorii housle zvítězila Eva Schäferová, v kategorii komorních souborů Trio Incendio ve složení Karolína Františová, Filip Zaykov a Vilém Petras.

Soutěže se mohou zúčastnit kandidáti z České a Slovenské republiky a zahraniční studenti, kteří se vzdělávají na tuzemských uměleckých školách. V kategorii zpěv je věková hranice soutěžících 30 let, u ostatních kategorií 28 let. Členové správní a dozorčí rady nadace zdůrazňují v tomto projektu odkaz manželů Bohuslava a Charlotte Martinů, v němž je zakotvena podpora mladým interpretům.

Bohuslav Martinů je významný představitel hudební moderny 20. století. Jeho umělecký vývoj prošel od impresionismu přes neoklasicismus, expresionismus a inspiraci jazzem až k ryze vlastnímu kompozičnímu stylu. Od 20. let žil mimo vlast, zemřel v roce 1959 ve Švýcarsku.

Nadace Bohuslava Martinů disponuje skladatelovou pozůstalostí, kterou jí odkázala Charlotta Martinů. Nadace v roce 1995 zřídila Institut Bohuslava Martinů, který shromažďuje dokumenty z pera Martinů za účelem vydání souborného kritického díla skladatele. Institut oživuje dílo klasika české moderní hudby, zasloužil se především o častější uvádění oper Bohuslava Martinů ve světě.