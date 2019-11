Štefan Margita a Hana Zagorová vystoupí na společných koncertech

Zpěvačka Hana Zagorová a tenorista Štefan Margita vystoupí příští rok poprvé na čtyřech společných koncertech. V projektu s názvem Konečně společně se manželé potkají na jednom pódiu v programu v režii Michala Cabana. Turné vyvrcholí 3. října 2020 v pražské O2 areně. Za pořadatele o tom informovala Hana Tietze.

Přípravy na koncertní turné začaly. Koncerty nabídnou sólové hity obou interpretů, ale také společné duety. Oba zpěváky doprovodí Boom! Band & Classic Orchestra Jiřího Dvořáka.

"Nikdy jsme spolu nespolupracovali, bedlivě jsme ale sledovali, jak se tomu druhému daří, jak úspěšný je ve své profesi. Radili jsme si, hodnotili své koncerty a představení. A najednou jsme došli k tomu, že přišla ta správná doba naše dávné rozhodnutí třeba pro jednou porušit," uvedla Zagorová.

"Napadlo nás to takřka současně a zjistili jsme, že do toho máme právě teď chuť a těšíme se na to asi nejen my, ale i naše publikum," dodal Margita.

Úspěšná popová zpěvačka a slavný operní pěvec se seznámili před 30 lety a vzali v roce 1992.

Zpěvačka, herečka, textařka a scenáristka Zagorová je majitelkou 19 platinových a zlatých desek za úspěšné prodeje zvukových nosičů se svými písněmi, kterých se prodalo bezmála 11 milionů. Devítinásobná vítězka ankety Zlatý slavík nazpívala bezmála 800 písní, k 77 z nich si napsala text a v roce 2006 vydala knihu svých básní a písňových textů Milostně. Jako scenáristka má na svém kontě osm dílů televizního recitálu Dluhy Hany Zagorové a devětatřicetidílný noční televizní live pořad Když nemůžu spát, který v letech 1993 až 1998 i moderovala. Zahrála si v televizní inscenaci dramatu Vladislava Vančury Josefína a ve filmové hudební komedii Trhák i v muzikálech Jack Rozparovač a Mona Lisa.

Slovenský tenorista Margita mnohokrát vystoupil v newyorské Metropolitní opeře, v milánské La Scale a v londýnské Královské opeře v Covent Garden. Proslavily ho především role v operách Petra Iljiče Čajkovského, Modesta Petroviče Musorgského, Leoše Janáčka, Albana Berga, Benjamina Brittena a Richarda Wagnera. Nyní je považován za jednoho z nejlepších představitelů role poloboha ohně Logeho ve Wagnerově opeře Zlato Rýna na světě. V tuzemsku vydal tři nadžánrová alba.