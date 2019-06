Švédští Europe lákají na Benátskou!: Bude to oslava lásky, hudby a radosti

Letní festival Benátská! s Impulsem láká na řadu hvězd z české i slovenské hudební scény. Letošním zahraničním headlinerem bude švédská skupina Europe, známá hitem The Final Countdown. 27. ročník festivalu se koná v termínu 25.-28. července 2019 v areálu ve Vesci u Liberce.

Hned první festivalový den se v rámci "večírku pro nedočkavé", dočkají návštěvníci koncertu hudební legendy, Karla Gotta. Pořadatelé vystoupení několikanásobného českého slavíka pojmou jako božskou oslavu jeho 80. narozenin. "Je to pro nás velká výzva a pro festival veliká pocta. Však pro Karla také připravujeme speciální překvapení," doplňuje spolupořadatel Pavel Mikez.

Hned v pátek se mohou lidé těšit na kapelu Europe. "Dorazte na festival Benátská! s Impulsem a užijte si naší Europe party! Bude to oslava lásky, hudby a radosti. Pojďme si společně udělat nezapomenutelnou noc!" zve za švédskou skupinu bubeník Ian Haugland.

"Zbožňujeme české fanoušky, zdejší publikum i hraní zde. Máme mnoho společného nejen v hudbě a literatuře. To je ten důvod! Domnívám se, že čeští posluchači skutečně rozumějí a mají rádi rockovou hudbu. My zase víme, co chtějí - jenom to nejlepší!" doplňuje Haugland.

Fanoušci se mohou těšit na mix jejich největších hitů, ale i písní, které rádi hrají naživo. "Určitě nevynecháme ani sólové pecky a samozřejmě i překvapení bude!"

Nezapomenutelná určitě bude i pro desítku výherců festivalové soutěže o setkání s celou kapelou Europe. Zapojit se mohou všichni od 6. července na facebooku Benátské!

27. ročník festivalu Benátská! s Impulsem bude během čtyř festivalových dnů od čtvrtka 25. 7. do nedělních ranních hodin 28. července 2019 hostit na třech scénách (dvě pódia a stan Rádia Impuls) přes 50 hudebních formací a DJs. Během letní akce vystoupí například slovenská hudební ikona Petr Nagy, dále Chinaski, Čechomor, Lenny, No Name, Václav Neckář a Bacily, David Stypka a Bandjeez, Ben Cristovao a další.

"Vloni jsme přivítali rekordní počet návštěvníků, dorazilo jich přes 40 tisíc. To je pro nás obrovská motivace. Pro tento ročník jsme se snažili připravit skvělý program, aby se nejen všichni vrátili, ale přivedli s sebou i další přátele, a my tak mohli slavit společně další rekord," říká Petr Pečený za pořadatele festivalu.

Více informací o festivalu najdete zde.