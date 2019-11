Světové turné "The World of Hans Zimmer" zavítá do Brna

Nové koncertní turné "The World of Hans Zimmer - Symphony Celebration" je ukázkou tvorby jednoho z nejuznávanějších filmových hudebních skladatelů všech dob. Jde o unikátní turné, které se uskuteční za účasti předních hudebníků a dlouholetých kolegů i spolupracovníků samotného Zimmera. V rámci turné se již show představila v evropských metropolích. Nyní se poprvé chystá do Brna, kde se uskuteční 15. 2. 2020 v DRGF Areně.

Držitel Oscara, Grammy i Zlatého Globu, Hans Zimmer, je dramaturgem a hudebním režisérem celé show. Dirigentskou taktovku Hans Zimmer svěřil dirigentovi a dlouholetému spolupracovníkovi Gavinu Greenawayovi, který je podle slov Hanse Zimmera mnohem lepším dirigentem než on sám. Symfonický orchestr pod jeho vedením bezpochyby přinese celé show intenzitu a stane se z ní nezapomenutelný zážitek.

Světové turné "The World of Hans Zimmer" se nyní úspěšně představuje v mnoha vyprodaných halách v Evropě i na dalších kontinentech. Mezi účinkujícími, které Hans Zimmer osobně vybral a požádal o spolupráci, je mnoho známých jmen hudebního světa. Jedná se například o fenomenální Lisu Gerrard, jejíž mystický hlas diváci jistě znají z Oscary i Glóby ověnčeného filmu Gladiátor. Dále Tina Guo, violoncellistka, která hrála nádherná sóla ve skladbách k filmům Počátek, Lví Král nebo Wonder Women. Nebo Pedro Eustache, jehož brilantní flétna zní ve filmech Piráti z Karibiku a Kung Fu Panda.

Na rozdíl od turné "Hans Zimmer Live", které se soustřeďuje na kapelu Hanse Zimmera a obsahuje tak především skladby nesoucí se v duchu elektroniky, se v rámci turné "The World of Hans Zimmer" představí filmové skladby speciálně upravené pro velký symfonický orchestr. Hans Zimmer strávil přípravami téměř rok, svá nejlepší díla překomponoval tak, aby co nejlépe vyzněla právě s velkým živým orchestrem doplněným o mnoho sólistů a zpěváků. Fanoušci se mohou těšit na skladby z filmů Lví Král, Gladiátor, Piráti z Karibiku, Poslední samuraj, Temný rytíř, Pearl Harbor, Počátek, Interstelar a další.

Velkou novinkou budou také videosekvence z konkrétních filmů na velkoplošných obrazovkách. Ty ostatně vybíral také samotný Hans Zimmer podle toho, jak pro něj byly důležité při tvorbě samotné filmové hudby.

Koncertní show přijíždí do Brna již v 15. února 2020. Vstupenky do DRFG Areny jsou k dispozici v síti Ticketportal.