Symfonický orchestr z Police oživí pražské ulice

Symfonický orchestr z Police nad Metují bude po dva dny hrát v Praze. Těleso Police Symphony Orchestra čítající 55 nadšených amatérských hudebníků vystoupí v pondělí a v úterý na hlavním nádraží a na piazzettě Národního divadla. V metropoli se zastavuje v rámci Busking Tour, jehož cílem je kromě hraní i pobavení kolemjdoucích, oživení netradičních míst ve městech a věnování vybraných peněz na dobročinné účely. Partnerem tour, jehož první zastávkou byl v pátek Hradec Králové, je Nadace Via.

Početný orchestr objíždí turné běžnými vlakovými spoji. Repertoár "největší pouliční kapely" je multižánrový. Na své si přijdou příznivci popu, rocku, jazzu, klasiky, ale i filmové hudby. Okružní cesta hudebníků z východočeského regionu vyvrcholí v pátek 5. července na festivalu Rock For People v Hradci Králové. Do Prahy orchestr znovu zavítá v září, kde v prostoru Jatek 78 odehraje zahajovací koncert sezony 2019/2020. Vstupenky jsou již vyprodané.

V rámci turné mohou posluchači přispívat "do klobouku" na dobročinné účely. V každém místě koncertu půjde výtěžek na jinou akci. V Hradci Králové se z vybraných peněz nakoupí ovocné stromy do městských lesů, v Polici nad Metují peníze poputují na záchranné práce v klášteře, v Plzni na vybavení Hospice Svatého Lazara a v Praze na pomoc Středoafrické republice a na pomoc dětské onkologii. Z Prahy se hudebníci vydají do Drážďan a Liberce.

"Je to součást našeho projektu, vybírat v každém městě kde zrovna hrajeme, na konkrétní organizaci. Dnešek je věnovaný projektu SIRIRI, který vzdělává učitele ve Středoafrické republice," řekla zakladatelka orchestru Petra Soukupová.

Barevný slabikář v sangoštině

"Vytvořili jsme vzdělávací program pro učitele, protože většina z nich nemá ani maturitu. Každý rok od nás vyráží skupina dobrovolníků, která je učí. Za čtyři roky jsme vyškolili skoro 400 učitelů," řekla Ludmila Böhmová, jedna ze zakladatelek organizace SIRIRI. Dalším problémem je podle ní jazyková bariéra. Prvňáčci se učí číst rovnou ve francouzštině. Jejich rodným jazykem je ale sangoština. "Proto jsme nechali vytvořit první barevný slabikář v sangoštině. Jeden slabikář vyjde na 50 korun, dostali jsme jich tam už deset tisíc. O program je veliký zájem z většiny afrických měst, ale na další podporu nám schází peníze. I proto jsme vděční za tuto pomoc," dodala Böhmová.

Orchestr založila v roce 2010 v Polici nad Metují tehdy čtrnáctiletá Petra Soukupová s bratrem Jakubem. V pondělí orchestr působí pod vedením Joela Hány, Věry Vlčkové a sdružuje mladé muzikanty a další dobrovolníky z celého Královéhradeckého kraje. Všichni se orchestru věnují ve volném čase. Zpěvem tvorbu orchestru doplňuje herec Klicperova divadla Jan Sklenář. V orchestru jsou nejpočetněji zastoupeny housle, dále violy, violoncella, flétny, klarinety, saxofony, horny, trumpety a trombony.

Orchestr má za dobu působení za sebou přes stovku koncertů, kromě ČR hrál i v Dánsku či v Polsku. Benefičními koncerty podpořil dobročinné projekty za téměř milion korun.