The Chancers po dvaceti letech končí. Zvou na poslední koncert

Na oslavě dvou dekád své existence odehraje česko-britská úderka The Chancers poslední koncert. S fanoušky se rozloučí vlastním festivalem Rude Boy Paradise na Střeleckém ostrově, kde vystoupí legendy žánrů reggae, ska a 2tone.

"Řekli jsme si, že pokud chceme končit, tak stylově. A když se nám začal rýsovat festival Rude Boy Paradise, došlo nám, že lepší příležitost už nebude," říkají The Chancers. Ti vznikli v roce 1998 jako kapela lektorů angličtiny, sestavu Simon Ruffskank, Marco McKee a Stephen Elder ale brzy doplnili čeští muzikanti a vznikla národnostně, žánrově i osobnostně pestrá skvadra, která u nás rozšířila povědomí o žánru ska a etablovala se doma i na evropské scéně.

"Museli jsme sice už odmítnout i nabídky na koncerty, které vypadaly skvěle, ale shodli jsme se, že nastal čas to utnout. Ale Marco chystá sólovou desku, s kterou mu rádi pomůžeme, a část kapely už pracuje novém projektu. Takže muzice konec není," říká kytarista Ondřej Horák.

Za uplynulých dvacet let vydali The Chancers pět dlouhohrajících alb, několik EP a jejich písně se objevily na nespočtu mezinárodních kompilací. Najeli tisíce kilometrů po Evropě, o České republice ani nemluvě. V posledních letech vyrazili do Skotska a Německa a mimo jiné začali úspěšně fungovat také jako doprovodná kapela hvězdám žánru ska, rocksteady a reggae.

Právě některé z umělců, které doprovázeli na evropských pódiích, nyní přivezou do Prahy. Premiéru v České republice si odbude šarmantní zpěvačka Rhoda Dakar, která v 70. letech válcovala hitparády s dívčí 2 Tone kapelou The Bodysnatchers a s The Specials. Jako hlavní hvězda Rude Boy Paradise vystoupí černý skinhead Roy Ellis aka Mr. Symarip, který na konci 60. let přišel s žánrem skinhead reggae. Dalším zahraničním hostem bude Mr. T-Bone z Itálie, jeho nonšalantní ska a jazz doprovodí pražští Green Småtroll, kteří vystoupí i sólově. Festival otevře písničkář OiOiPiraOi a sound system Forward March Posse.

Na koncert se po dvou letech v Anglii vrátí i původní frontman Simon a vystoupí i další bývalí členové kapely. The Chancers na pódiu stráví bezmála čtyři hodiny. "Přijďte si to užít s náma. Je to naposledy," vzkazuje kapela fanouškům.