The Tap Tap koncertem zahájí bezbariérový provoz budovy NM

Při příležitosti zahájení bezbariérového provozu Národního muzea (NM) se v jeho historické budově uskuteční koncert kapely The Tap Tap. Skupina handicapovaných hudebníků zahraje v západní dvoraně nově zrekonstruované budovy. Přibližně hodinové vystoupení je již vyprodané.

Vozíčkáři z The Tap Tap se na začátku března zúčastnili zkoušky bezbariérového přístupu NM. Přístup označili za vyhovující, přestože ještě zbývá dokončit úpravu vchodových dveří. Budova je nyní bezbariérově přístupná bočním vchodem z Vinohradské ulice, kde si zájemci mohou přivolat asistenta, který je doprovodí k výtahu.

Budova Národního muzea na Václavském náměstí se loni na podzim částečně otevřela po tříleté rekonstrukci a sedmi letech od svého uzavření. Oprava stála 1,8 miliardy korun. Po slavnostním otevření na konci října byl vstup do konce roku zdarma. Letos byla budova otevřena návštěvníkům od 2. ledna. V únoru se muzeum uzavřelo kvůli údržbě a přípravě na finální kolaudaci budovy.

Hudební uskupení The Tap Tap vzniklo v roce 1998, kdy jej založili studenti Jedličkova ústavu. Na doprovodné nástroje hrají hostující profesionální hudebníci. Vozíčkáři mají za více než dvacet let práce za sebou stovky koncertů a festivalů doma i v zahraničí. První CD s názvem Hopšidyridy nahráli The Tap Tap v roce 2006 s ukrajinskou kapelou Huculyk. S vozíčkáři spolupracuje řada hvězd domácí populární hudby. Umožňují jim hrát písně ze svého repertoáru nebo je přímo pro The Tap Tap píšou.

Například hit Řiditel autobusu, který pojednává o potížích postiženého hudebníka Marka Valenty při cestování městskou hromadnou dopravou, složil Xindl X a zpívají v něm také Vojtěch Dyk a Dan Bárta.