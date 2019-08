V Praze vystoupí britská postpunková formace New Order.

New Order, jejichž koncert proběhne 3. října ve velkém sále pražské Lucerny, si pozvali jako hosta mladou čínskou kapelu STOLEN. Vstupenky na pražský koncert jsou v prodeji v síti Ticketmaster a GoOut.

Říjnový koncert New Order tak dostává další rozměr, protože Stolen patrně nebudou jen "rozehřívací" předkapela. Pocházejí z čínského města Chengdu a jejich tvorba v sobě mísí postpunk, elektroniku, techno, rock a to vše s nádechem orientální hudby. Kvůli nim oživil po deseti letech svůj legendární label MFS (Paul Van Dyke, Cosmic Baby) známý hudebník a producent Mark Reeder, který je slyšel hrát na turné v Číně. Ohromen jejich mimořádně energickými živými vystoupeními, nahrál s kapelou několik demo skladeb a nakonec společně v Berlíně realizovali album Fragment (2018). Stolen ho představili na 32týdenním turné po Číně. Na základě jeho poslechu se zpěvák New Order Bernard Sumner s ostatními členy dohodli, že Stolen jsou ten pravý support na jejich letošní turné.

"Jsme rádi, že si New Order do svého turné vybrali Prahu a že jejich program, včetně předkapely, slibuje silný zážitek," říká pořadatelka Milena Palečková z 10:15 Entertainment.

New Order, britská postpunková formace, vznikla na základech původních Joy Division poté, co její frontman Ian Curtis spáchal sebevraždu. Zbývající trio Bernard Sumner (kytara), Peter Hook (basa) a Stephen Morris (bicí) ještě tentýž rok založili New Order se Sumnerem jako zpěvákem a novou posilou, klávesistkou a kytaristkou Gillian Gilbertovou. Jejich debutové album Movement (1981) se neslo ještě ve stínu Joy Division, ale již na druhém albu z roku 1983 Power, Corruption & Lies představili svůj hudební mix postpunku, elektroniky a taneční hudby a potvrdili tím svou jedinečnost.

V osmdesátých letech byli New Order na vrcholu své popularity a v tomto období vydali další alba jako Low-Life (1985), Brotherhood (1986), Substance (1987) a Technique (1989). V mezidobí došlo v kapele k několika pauzám, kdy se členové věnovali vlastním projektům, poté ale natočili další společná alba jako Republic (1993), Get Ready (2001) a Waiting for the Sirens' Call (2005). V roce 2007 kapelu opustil Peter Hook. Od roku 2011 hrají v sestavě Bernard Sumner (kytara, zpěv), Phil Cunningham (keyboard, programming), Gillian Gilbert (keyboard, kytara), Tom Chapman (basa), Stephen Morris (bicí), ve které vydali své desáté studiové album Music Complete (2015).