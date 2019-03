V Praze vystoupí legenda blues John Mayall

V pražském Foru Karlín vystoupí britský bluesman John Mayall na koncertu ke své nové desce Nobody Told Me. Do metropole se vrací po dvou letech. Údajně se jedná o jeho poslední turné.

Na Mayallově albu Nobody Told Me hostuje několik známých kytaristů, mezi kterými nechybí Joe Bonamassa, Carolyn Wonderlandová, Todd Rundgren, LarryMcCray, Alex Lifeson a Steven Van Zant. "Jsem velmi pyšný, že se všichni dobrovolně stali součástí mé poslední nahrávky, která dostala název Nobody Told Me. Takže se ještě jednou vydám i na cestu, abych dokázal, že blues je stále stejně silné jako kdykoliv předtím," uvedl Mayall.

V Praze ho doprovodí kytaristka Wonderlandová, basista Greg Rzaba a bubeník Jay Davenport. Do metropole se Mayall vrátí po dvou letech od vystoupení ve vyprodaném pražském Divadle Archa, kde zahrál v rámci svého turné Livin' & Lovin' The Blues 2017.

Mayall v České republice vystupuje poměrně často. Například v srpnu 2013 zahrál pod širým nebem na festivalu v Trutnově. "Blues zachycuje opravdové emoce, které jsou společné všem lidem. Jeho hudební struktura je přitom v podstatě velice jednoduchá, a přesto působí navzdory všem jazykovým bariérám," řekl před časem.

Zpěvák, multiinstrumentalista a skladatel Mayall, který loni 29. listopadu oslavil pětaosmdesátiny, bývá titulován jako král bílého blues. Za více než půlstoletí své kariéry vydal přes pět desítek alb a nejslavnější roky zažil ve druhé polovině 60. let. Tehdy byl kytaristou jeho kapely Eric Clapton, s nímž nahrál skladby nejvíce ceněné posluchači i odborníky. V Mayallově skupině The Bluesbreakers se vystřídala i řada dalších slavných muzikantů.