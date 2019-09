Vanessa Mae chce v hotelu nahrávací studio a letenku pro psa

Jak šel jazz s Janou Koubkovou na plakátech. To je název výstavy v Paláci YMCA v centru Prahy. Na ní se od 24. září do 6. listopadu představí více než dvacítka... více

Kanadský hudebník

Cohenovi vyšla poprvé po smrti nová píseň

Legendárnímu kanadskému písničkáři Leonardu Cohenovi poprvé posmrtně vyšla nová píseň. Song The Goal bude i na novém Cohenově albu Thanks for the Dance, které... více