Ve Slavkově zazpívá příští rok Sting, zazní nejznámější hity

Ve Slavkově u Brna vystoupí příští rok 12. července zpěvák Sting, mnohonásobný držitel ceny Grammy. Slavkovská zámecká zahrada bude jednou ze zastávek letního turné s koncertním programem My Songs, založeným na nejslavnějších skladbách sedmašedesátiletého hudebníka. O koncertu informoval Petr Novák z agentury Live Nation.

Pořadatelé slibují dynamickou show, která fanoušky provede celou kariérou Stinga, od působení v kapele The Police na přelomu 70. a 80. let až po velké úspěchy na sólové dráze.

Fanoušci mohou podle Nováka očekávat, že uslyší hity jako Englishman in New York, Fields of Gold, Every Breath You Take, Roxanne a Message in a Bottle. Sting zahraje v doprovodu své rockové skupiny.

Jako hosté na koncertu vystoupí Vojtěch Dyk s orchestrem B-Side Band a Lenka Nová s kapelou Petra Maláska. Vstupenky budou v prodeji od 7. prosince za jednotnou cenu 1690 korun.

Sting je v Česku poměrně častým hostem. Loni hrál na Metronome Festivalu na Výstavišti v pražských Holešovicích. Letos v listopadu s jamajským rapperem Shaggym bavili, rozezpívali a roztancovali zaplněné pražské Forum Karlín. V minulosti hrál také v Ostravě.