Ve Vizovicích vystoupí Avantasia a poprvé také Dimmu Borgir

Ve Vizovicích bude druhým dnem pokračovat metalový festival Masters of Rock. Hlavní hvězdou pátečního nabitého programu bude Avantasia, projekt vytvořený zpěvákem skupiny Edguy Tobiasem Sammetem, do kterého přibral řadu elitních muzikantů. Poprvé se ve Vizovicích představí norská black metalová formace Dimmu Borgir.

Avantasia se za 17 let fungování festivalu stala jednou ze stálic jeho programu. Naposledy tu hrála v roce 2016. "Pravidelně vždy přijede na Masters of Rock představit nové album. Za ty tři roky kapela nabrala obrovsky na popularitě. Muzikantsky zůstalo koncertní jádro, které jezdí prezentovat Avantasii, skoro totožné jako bylo před třemi lety. Jediná změna je na postu zpěváka. Nepřijede Michael Kiske, a to proto, že je doba reunionu Helloween. Místo něho naskočil Geoff Tate, což je legendární zpěvák americké kapely Queensrÿche," řekl ředitel pořádající agentury Pragokoncert Jiří Daron.

Koncert Avantasie začne ve 22.10. "Před hlavní hvězdou druhého dne bude na pódiu velice temno, neboť bude patřit norské black metalové ikoně Dimmu Borgir, která přijede hrát na Masters of Rock vůbec poprvé. Kapela je proslulá velkou pódiovou show," uvedl Daron. Dimmu Borgir zahrají od 20.10.

Premiéru si v pátek na Masters of Rock odbudou také kapely Rhemorha z Ruska, Twilight Force ze Švédska a Hardline z USA, která měla ve Vizovicích vystoupit už loni, ale na poslední chvíli musela svůj koncert zrušit. Fanoušci se v pátek mohou těšit i na finské Battle Beast a dánsko-švédskou formaci Amaranthe. Po půlnoci uzavře program druhého festivalového dne vystoupení německé folk metalové skupiny Equilibrium.