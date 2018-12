Vyprodané album Michala Prokopa vychází před Vánocemi v reedici

Zatím poslední album Michala Prokopa a jeho kapely Framus Five s názvem Sto roků na cestě vyšlo v roce 2012. V roce 2014 získalo platinovou desku za prodej a už déle než rok je beznadějně vyprodané. Na četná přání fanoušků nyní vychází v reedici. Ta je limitovaná a doplněná o dárek v podobě tkaniček do bot v barvách české trikolory. Michal Prokop tak symbolicky slaví sté výročí založení Československa.

"Název alba je citací jednoho sloganu z písně, kterou jsme napsali spolu s Pavlem Šrutem. Vždycky jsem říkal, že je to o nás, chlapech, kterým už není dvacet. Ale jak se mi to u Šrutových textů stává, najednou jsem si uvědomil daleko hlubší význam toho textu. Je to nás o všech. A jak se teď slaví sto let Československa, cesta, kterou se ubíráme už sto let, je cestou klikatou, s hodně slepými uličkami, ale je to naše cesta. To jsme vlastně my všichni, celá naše země, sto roků na cestě...", říká o speciální edici alba Michal Prokop.

Reedicí alba završuje jeden z nejlepších českých zpěváků také svou úspěšnou letošní sezonu. Oslavou bude i tradiční Vánoční koncert, který proběhne 21. prosince ve Foru Karlín. Vystoupení s řadou hostů, mezi nimiž jsou Vladimír Mišík, Vlasta Redl nebo Matěj Ruppert, bylo dva měsíce dopředu vyprodáno. Michal Prokop také před pár dny oznámil konání dalšího ročníku festivalu Krásný ztráty live, který se uskuteční ve dnech 9. a 10. srpna 2019 v areálu Statku Všetice na Benešovsku. Festival už oznámil první jména účinkujících, mezi kterými budou Lenka Dusilová, Vladimír Mišík & Etc..., Vlasta Redl s kapelou, zpěvačka Never Sol, nebo speciální koncertní projekt Vzpomínka na Petra Skoumala. Vstupenky v limitované předvánoční edici 300 ks jsou již v prodeji zde a v síti Ticketportal.

Texty jsou dílem básníka



"Chvíli rockově bluesová, chvíli trochu 'najazzlá', chvíli písničková, chvilku i country, postavená na skvělých textech. Kořeny v letech šedesátých, zvuk poučený jednadvacátým stoletím," popsal Michal Prokop svoji v pořadí osmou studiovou desku Sto roků na cestě v době jejího prvního vydání v roce 2012. Album obsahuje dvanáct písní z dílny osvědčených autorů: o hudbu se podělil sám zpěvák s Petrem Skoumalem a Janem Hrubým, texty jsou převážně dílem básníka Pavla Šruta, třemi přispěl Jan Lacina. Zpěváka doprovázel kompletní Framus Five a několik hostů včetně Petra Skoumala za klávesami. Autory stylového obalu byli dlouholetí Prokopovi spolupracovníci Karel Haloun a Luděk Kubík.

"Se stabilní jistotou, kterou zůstává hlas Michala Prokopa, je nutno počítat. Vždyť soubor jeho písní na novém albu Sto roků na cestě pokračuje ve vokální sebedůvěře, které se jeden z nejlepších českých zpěváků těší," napsal v dobové recenzi alba Vladimír Vlasák. A dodal: "Michal Prokop nevydává alba každý rok, konkrétně po šesti letech od předchozího Poprvé naposledy. I to, že vzniklo z přirozené potřeby dělat muziku a písně, dává albu Sto roků na cestě přirozený, neuspěchaný, čistý punc."

V jednom z rozhovorů k albu Sto roků na cestě Michal Prokop poznamenal: "Cítím stále potřebu vyjádřit se jakýmsi uceleným tvarem, ne jen jednou písničkou, a proto točím album. A jsem přesvědčen, že naše publikum je schopno právě toto ocenit, tohle očekává a chce si desku koupit a užívat si ji i jinak, než jen s peckami v uších v davu v metru, s gigabajty staženými z obláčků anonymní muziky, jak je to dnes v módě."

Jak je vidět, v tomto odhadu svého publika se Michal Prokop nemýlil: celý náklad alba byl vyprodán. Aktuální reedici si můžete zakoupit za 250 korun na webu agentury Joes Garage a u běžných prodejců.