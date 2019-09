Vypsaná fiXa odhaluje další kousek z nového alba Kvalita

Písní Babička představuje Vypsaná fiXa již druhý videoklip z připravovaného alba Kvalita, které vyjde 3. října na jejich domovském labelu SanPiego Records. V ten den zároveň proběhne veřejný křest na pražském Střeleckém ostrově.

Klip Babička si kapela natočila de facto svépomocí a ukazuje, že kromě hudebního, je jim vrozený i herecký a komediální talent. Navíc je inspirován skutečnými osobami. "Části textu vznikly díky hláškám a taky činům našich úžasných babiček. Jsou to skvělé, moudré a charismatické ženy, které moc dobře vědí, jak funguje svět. Stačilo je jen poslouchat a sledovat a píseň byla na světě," říká frontman Márdi.

Za kameru se postavil baskytarista skupiny Daniel Oravec alias Mejn, který již v minulosti pro kapelu například nafotil propagační fotografie. "Mejn měl od začátku jasnou představu, jak to celé uchopit, jak to natočit a také co od nás může očekávat za herecké výkony, ale výsledek, myslím, stojí za to," dodává ještě Márdi.

První singl z alba Krabička, který vyšel na konci července, zabodoval v rádiových hitparádách, dokonce ho do své hitparády nasadila velice oblíbená polská stanice rádio Trójka .

Skupina Vypsaná fiXa oslaví letos dvacet pět let existence vydáním nového studiového alba Kvalita, které bude pokřtěno na pontonu na pražském Střeleckém ostrově 3. října od 17.00. Kapela zde vůbec poprvé přehraje veřejně celé album. Vstupné je zdarma.

Velké koncertní turné nazvané Vypsaná fiXa 25 let tour pak odstartuje 7. října. Sérii čtrnácti koncertů se otevře v pardubickém legendárním klubu Žlutý pes a vyvrcholí 18. 12. v pražském Foru Karlín. Vstupenky v prodeji na www.ticketstream.cz.