Výstava v Přelouči mapuje vývoj místní beatové a rockové hudby

V sobotu začíná v Kulturním a informačním centru města Přelouče výstava o historii beatové a rockové hudby na Přeloučsku v letech 1964 až 1989. Mapuje aktivity dvou desítek kapel, které ve městě a okolí působily. Mezi zásadní se řadí skupina The Beat Boys nebo forma The New Generation, která měla i dechovou sekci, řekl správce muzejních sbírek Matěj Pešta.

"Na počátku 80. let tady byla skupina Šok, která hrála novou vlnu, punk a podobné žánry. Z ní se posléze vyvinula skupina Polymetal, která hraje od roku 1984 dodnes," uvedl Pešta. Kapela byla své doby známá po celé zemi, koncertovala s Olympikem, Arakainem, Teamem, Kabátem, vystupovala i na Slovensku a bodovala v anketě Zlatý slavík.

Beatová a rocková hudba se na Přeloučsku rozvíjela od poloviny 60. let minulého století, kdy vznikla řada amatérských skupin. Na výstavě budou zastoupeny skupiny, které se řadily k rocku, undergroundu i punku. K vidění budou fotografie, texty a dokumenty z 60. až 80. let, vystaveny budou i dobové artefakty. Například radiopřijímač Filharmonie, který užívaly kapely v 60. letech jako zesilovač, magnetofon Sonet Duo, elektrická kytara místních hudebníků ze 60. let, torzo komba ze 70. let nebo džínsová vesta zpěváka skupiny Polymetal a další předměty.

Na výstavě se podílel místní pamětník a sběratel Jaroslav Foršt. Při sobotním zahájení výstavy budou k slyšení i dobové nahrávky. Expozice potrvá do 25. května.