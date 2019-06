Začíná festival Glastonbury, letní svátek populární hudby

Po dvou letech se u anglické vesnice Pilton od středy do neděle uskuteční legendární převážně hudební festival Glastonbury, pojmenovaný podle nedalekého města. Na 200 tisíc očekávaných fanoušků populární hudby, rocku i alternativnějších žánrů se může těšit především na vystoupení hlavních hvězd letošní přehlídky. Od pátku do neděle ovládnou hlavní Pyramidové pódium postupně anglický rapper Stormzy, kapela The Killers a legendární The Cure. Údajně největší multižánrový kulturní festival pod širým nebem na světě se koná v lokalitě Worthy Farm mezi vesnicemi Pilton a Pylle v hrabství Somerset.

Festival Glastonbury je většinou každoroční záležitostí, i když loni měl jednu ze svých občasných pauz. Tradičně pestrá nabídka interpretů letos vzbuzuje o to větší očekávání u příznivců různých žánrů a lidí různého vkusu. Kromě už zmíněných hlavních hvězd jednotlivých dnů, takzvaných headliners, jsou mezi letošními vystupujícími takové veličiny jako cenami ověnčená americká zpěvačka Miley Cyrusová, její krajanky Janet Jacksonová a Sheryl Crowová, slavná Australanka Kylie Minogueová, britský písničkář Liam Gallagher, letošní držitel britské hudební ceny Brit Awards George Ezra nebo rovněž domácí elektronické duo The Chemical Brothers. Dohromady je na 79 pódiích na programu přes 2800 vystoupení.





Festival Glastonbury přitom zdaleka není jen festivalem současné populární hudby. Hostí také taneční či divadelní soubory, cirkusové společnosti, kabaretní představení i diskusní fóra s ekology či bojovníky za lidská práva. Na větších i menších pódiích a jevištích se představí tisícovky umělců. Z Glastonbury to činí největší festival pod širým nebem na světě s kapacitou téměř 200 tisíc návštěvníků.

Jedna z nejvýznamnějších kulturních událostí v Británii má své kořeny na přelomu 60. a 70. let minulého století, kdy ještě dozníval étos hnutí hippies a vzpoury proti oficiální kultuře. Původní Pilton Festival se postupně rozrostl, což klade značné nároky na pořadatele, infrastrukturu i místní krajinu a obyvatele.

Vrásky na čele často přidělává organizátorům i návštěvníkům nevyzpytatelné anglické počasí. Meteoroložka Bonnie Diamondová deníku Evening Standard řekla, že letos "nebude jasno a slunečno, ale velmi horko a vlhko". V sobotu mohou teploty dosáhnout až 35 stupňů Celsia.

Důležité proto bude dodržování pitného režimu. Nápoje se přitom letos na festivalu poprvé nebudou prodávat v plastových lahvích. Pořadatelé tak chtějí podpořit celosvětový boj s plastovým odpadem. Při posledním ročníku festivalu v roce 2017 návštěvníci vypili nápoje z více než 1,3 milionu PET lahví.





"Je jasné, že boj proti plastovému odpadu vedeme všichni, je to obrovský úkol a my jsme s ním poněkud pozadu, takže se musíme vydat správným směrem," uvedla Emily Eavisová, dcera zakladatele festivalu, která hudební událost spolupořádá.

Farmáře Michaela Eavise v roce 1970 inspiroval k založení festivalu poslední ze tří ročníků festivalu na ostrově Isle of Wight (1968-1970), kde se představila mimo jiné kapela Led Zeppelin, a také Festival blues a progresivní hudby v Bathu. Už od roku 1971 je přirozeným centrem festivalu slavné Pyramidové podium (Pyramid Stage).

Prvního ročníku 19. září 1970 se zúčastnilo kolem 1500 lidí a hlavní hvězdou byla kapela T.Rex. Následující rok už byl festival několikadenní: konal se od 22. do 24. června 1971 a přilákal 12.000 návštěvníků, mimo jiné díky hlavní hvězdě Davidu Bowiemu. Od roku 1970 do roku 1980 se festival konal každoročně. Od té doby se většinou vždy jednou za pět let nepořádá, aby si mohly pozemky, místní obyvatelé a organizátoři odpočinout. Naposledy se tak stalo loni.

Organizátoři očekávají, že letos na festival dorazí rekordních 200 tisíc lidí. Zatím posledního ročníku se v červnu 2017 účastnilo kolem 175 tisíc návštěvníků. Letošní běžné vstupenky stály 248 liber (asi 7200 korun) a prodaly se loni během půl hodiny.