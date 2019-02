Začíná turné kapely The Dire Straits Experience. První koncert zahrají v Praze

V pražské Lucerně se 15. února koná vystoupení kapely The Dire Straits Experience, kterým začíná turné tohoto projektu v České republice. Pokračovatelé slavné britské skupiny Dire Straits dále vystoupí 17. února v Hradci Králové a 20. února v Českých Budějovicích. Mezitím absolvují i dva koncerty v Rakousku.

Skupina The Dire Straits Experience se zformovala v 90. letech po odchodu Marka Knopflera ze slavných Dire Straits. V projektu působí někteří původní členové jedné z nejúspěšnějších britských skupin z 80. let. Z původních Dire Straits se představí i saxofonista Chris White, který se zúčastnil turné Brothers in Arms a On Every Street a natáčení alb On Every Street a On The Night. Knopflera nahradil stylově podobný zpěvák a kytarista Terence Reis

The Dire Straits Experience zahrají hity Dire Straits jako Sultans of Swing, Brothers In Arms, Money for Nothing, Calling Elvis, Romeo and Juliet či Walk of Life.

Dire Straits působili na hudební scéně v letech 1977 až 1995, kdy vydali jedno z celosvětově nejprodávanějších alb 80. let Brothers in Arms. Na celém světě prodali přes 120 milionů desek. Jsou držiteli čtyř cen Grammy. Kapela ukončila činnost poté, co její lídr a kytarista Knopfler oznámil konec, aby se mohl věnovat vlastním aktivitám.

Knopfler se v České republice již představil na několika koncertech a letos 26. června zahraje v pražské O2 Areně. Původní Dire Straits se v ČR neobjevili nikdy.