Zahajovací koncert v Národním divadle vyvrcholí Dvořákovým Te Deum

Novou sezonu v pražském Národním divadle (ND) otevře 12. září slavnostní koncert s podtitulem Třicet let svobody: Hudba poroby, vzpoury a smíření. Zahajovací koncert sezony 2019/20 věnovaný 30. výročí sametové revoluce přivede na jeviště ND například ruskou sopranistku Veroniku Džiojevovou. Vyvrcholením koncertu bude provedení kantáty Te Deum Antonína Dvořáka, která zazněla na konci roku 1989 při Havlově prezidentské inauguraci. Za ND o tom informovala Simona Andělová.

Vedle Džiojevové, která v ND hostuje v inscenaci Maškarní ples a s Orchestrem ND zpívala Requiem v katedrále sv. Víta při benefičním koncertu pro svatovítské varhany, vystoupí s árií Dalibora tenorista Aleš Briscein. Stěžejní roli ve slavné Smetanově opeře v loňské sezoně v němčině nastudoval v Oper Frankfurt. V roli krále Vladislava v českém uvedení Dalibora vystupuje Svatopluk Sem, držitel Ceny Thálie, který rovněž nebude chybět na zahajovacím koncertě v Národním divadle. Zazpívá i dlouholetý sólista Opery ND Jiří Sulženko a další sólisté spolu se Sborem ND.

"Jsem velmi rád, že se zahajovací koncerty v Národním divadle staly vyhledávanou tradicí. Osobně si nedovedu představit, jak lépe sezonu formálně začít. Letos si navíc připomínáme 30. výročí sametové revoluce a naším koncertem se tak připojíme k celorepublikovým oslavám," uvedl hudební ředitel Opery ND dirigent Jaroslav Kyzlink, pod jehož taktovkou zahraje Orchestr ND.

Návštěvníci koncertu uslyší úryvky a scény z opery Z mrtvého domu Leoše Janáčka, z Nabucca Giuseppe Verdiho, Fidelia Ludwiga van Beethovena, Andrey Chéniera od Umberta Giordana a oper Bedřicha Smetany Dalibor a Libuše.

Pro nadcházející 137. sezonu připravilo ND dvě desítky nových inscenací. Činohra uvede sedm premiér, budou mezi nimi Dostojevského Idiot nebo inscenace Oběd u Wittgensteina rakouského autora Thomase Bernharda. Po generální rekonstrukci se 5. ledna 2020 otevře Státní opera. Operní soubor chystá šest premiér. Do Národního divadla loni přišlo půl milionu diváků.