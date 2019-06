Zajímaví hosté i exotika. Čeští hudebníci představili novinky

Videoklipy tuzemských představitelů populární hudby nabízejí zajímavé hosty i exotická prostředí. Objevuje se v nich olympijská vítězka Eva Samková i oblíbený herec Zdeněk Godla alias Franta ze seriálu Most. Zatímco Dan Šustr natočil klip v domácím prostředí, zpěvačka Katarína Knechtová vyrazila do kalifornské pouště, Bára Poláková do exotického prostředí ostrovů Bali a Lombok a Hana Zagorová na terapii do léčebného zařízení. ČTK o tom informovali mediální zástupci umělců.

Ve videoklipu ke skladbě Poď si se pětinásobná laureátka Cen Anděl Bára Poláková při jeho natáčení dala dohromady s českou olympijskou vítězkou Evou Samkovou. Originalitě přidává i exotické prostředí ostrovů Bali a Lombok. Snowboardistka Samková píseň společně s Polákovou také nově nazpívala. "Že je Eva talentovaná i na zpěv jsme zjistili až při natáčení. Před tím jsme se neznaly, takže jsem netušila, že tak pěkně zpívá," podotkla Poláková.

Zdeněk Godla alias Franta z Mostu se proměnil v Marka Ztraceného v jeho novém videoklipu ke skladbě Dvě lahve vína. "Atmosféra natáčení byla pohodová a dost jsme se nasmáli. Ono vyměnit si se Zdeňkem Godlou navzájem identitu je prostě zábavné samo o sobě. Úžasní byli také komparzisté, které jsme vybrali na našem Instagramu," řekl ke klipu Ztracený.

První sólové album skladatele a textaře Dana Šustra Old Shootterhand doprovází syrový klip ke skladbě Blues ze 60. let. Autor, který je podepsán pod hity skupiny Tichá dohoda jako Večírek osamělých srdcí, Cizí pohled, Vítr, Kotva a kříž, Tulák po hvězdách či Marioneta, ho natočil takřka "na koleně" v domácím prostředí. To slovenská zpěvačka Katarína Knechtová klip V modlitbách natáčela v kalifornské poušti. Inspirací pro text byly podle jejích slov láska, mezilidské vztahy a dynamika mezi lidmi. V modlitbách také poukazuje na problém závislosti na alkoholu.

Scénář videoklipu Já nemám strach zavádí Hanu Zagorovou do léčebného zařízení, kde se zúčastňuje skupinových terapií pod vedením Ondřeje Sokola. Do prostředí, připomínajícího film Miloše Formana Přelet nad kukaččím hnízdem, vnáší zpěvačka v roli pacientky optimismus a radost ze života. "Je to celé virtuální představa jakéhosi sanatoria workoholiků a zajetí vlastními nahrávkami v domácím kině, která mě pronásleduje před natáčením písničky ve studiu dříve, než sundám virtuální brýle," popsala videoklip Zagorová.

Slovenský zpěvák Peter Lipa představil videoklip Znova a znova ze svého novinkového alba Dobré meno obsahujícího třináct původních písní, které vznikaly v posledních dvou letech. "Znova a znova má takový letní odlehčený nádech, je lehce roztančená a nám přišlo vhodné ji použít jako singl a nechat ji obdařit i obrázky," uvedl. Kapela Monkey Business má nový videoklip Sweet Years of Procrastination z desky Bad Time For Gentlemen vydané loni v říjnu. Režie klipu se ujala celá skupina. Celý se skládá ze záběrů z natáčení slavných západoněmeckých filmů s Vinnetouem.

V novém klipu Thoma Artwaye ke společné písni se zpěvačkou Lenny Chasing The Wires si zahrály osobnosti českých sociálních sítí - rolí se zde zhostili Kovy, Nicol a Lucie z A Cup of Style, Bé Ha, Smusa a Gran Jacob. "Píseň je o snaze pochopit druhého, o nalezení určitého souladu mezi lidmi. Když ovšem lidé o svých pocitech nemluví, vzniká 'žár', který člověka vnitřně pálí, užírá a lidé tak stále naráží na stejné problémy a beznaděj." podotkl Thom Artway k příběhu vztahu vytíženého muzikanta a jeho osaměle se cítící dívky.

Písničkářka Petra Göbelová vydává nový singl Doufám, k němuž si klip sestříhala sama. "Asi nejvíce budu vzpomínat na scénu u jezírka, ve kterém jsem se potápěla. Za velký výkon považuji už jen to, že jsem si zvládla obléct neopren. Když jsem se do něj konečně nasoukala, byla jsem upozorněna, že jej mám naopak, a tak jsem si jej další půlhodinu nasazovala znovu," zavzpomínala na natáčení.