Zemřel Mark Hollis: frontman kapely Talk Talk

Ve věku 64 let zemřel britský popový zpěvák a frontman kapely Talk Talk Mark Hollis. Zprávy některých médií potvrdil zpěvákův dlouholetý manažer Keith Aspden, informovala agentura DPA. Skupina Talk Talk byla na vrcholu slávy v 80. letech minulého století. Proslavily ji hity jako Such A Shame či It's My Life.

"Jsem velmi šokován a smutný ze zprávy, že zemřel Mark Hollis. Hudebně to byl génius a bylo mi ctí a výsadou být s ním v kapele," napsal na facebooku bývalý basista Talk Talk Paul Webb. Podle manažera Aspdena zemřel zpěvák po krátké nemoci.

Hollis založil Talk Talk v Londýně v roce 1981. Členové kapely nahráli pět studiových alb, na kterých se objevily písně jako Such A Shame, It's My Life či Dum Dum Girl. Skupina se rozpustila v roce 1991. Hollis ještě poté v roce 1998 zveřejnil sólové album, z hudební branže se ale následně stáhl, aby se věnoval rodině.