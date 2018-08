Zemřela královna soulu Aretha Franklinová, podlehla rakovině

Ve věku 76 let zemřela americká zpěvačka Aretha Franklinová. Umělkyně označovaná za "královnu soulu" trpěla rakovinou slinivky a už před několika dny se objevily zprávy, že její stav je velmi vážný. Franklinová, kterou časopis Rolling Stone označil za nejlepší zpěvačku všech dob, zemřela dopoledne místního času ve svém domě v Detroitu.

"Nenacházíme slova, jimiž bychom vyjádřili bolest v našich srdcích. Ztratili jsme pevný základní kámen naší rodiny," uvedla rodina Franklinové v oznámení o úmrtí této matky čtyř dětí. Soustrast rodině vyjádřil v prohlášení například bývalý americký prezident Bill Clinton, mnozí další vyjadřují na sociálních sítích lítost nad úmrtím zpěvačky.

"Celému světu bude chybět, ale vždy se budeme všichni radovat z jejího pozoruhodného odkazu. Královna je mrtvá, ať žije královna," napsal na twitteru například zpěvák Elton John, který ji označil za jednu ze svých nejoblíbenějších klavíristek.

Lítost nad úmrtím vyjádřil také hudebník Paul McCartney. "Poděkujme všichni za krásný život Arethy Franklinové, Královny našich duší, která nás všechny inspirovala mnoho let. Bude nám chybět, ale vzpomínka na její velikost jako hudebnice a skvělé lidské bytosti s námi bude žít na vždy. S láskou, Paul," napsal McCartney na twitteru.

Franklinová trpěla rakovinou slinivky několik let. Loni oznámila, že už bude vystupovat jen na vybraných akcích. Poslední koncert absolvovala loni v srpnu ve Filadelfii, o tři měsíce později ještě zpívala na akci nadace Eltona Johna pro boj s AIDS.

První singl vyšel Franklinové už před více než 50 lety. V 60. a 70. letech minulého století nazpívala několik ceněných živých nahrávek gospelů včetně alba Amazing Grace (1972). Zatím poslední album, kterým je A Woman Falling Out Of Love, vydala v roce 2011.

Kromě 18 cen Grammy dostala Franklinová také ocenění Grammy za celoživotní dílo (v roce 1994). V roce 1987 se stala první ženou, která byla uvedena do rokenrolové síně slávy.

Divoký byl její osobní život, divoká byla i na pódiu. Americká zpěvačka, pianistka a skladatelka se na na hudební scéně pohybovala téměř 60 let a patřila mezi největší ikony americké hudby. Proslavila se hity jako Respect, Think či (You Make Me Feel Like) A Natural Woman a jako první žena byla v roce 1987 uvedena do rokenrolové síně slávy. Přídomek "královna soulu" si vysloužila především za sérii nahrávek v 60. a 70. letech, kdy nazpívala několik ceněných živých nahrávek gospelů.

Soulová legenda se narodila 25. března 1942 v Memphisu ve státě Tennessee. Mládí ale prožila na severu USA v Detroitu, kde byl její otec, Clarence Franklin, významným kazatelem. Po brzkém rozvodu rodičů a úmrtí matky dohlížela na výchovu Arethy a jejích dvou sester hlavně babička. Děvčata přesto vyrůstala v inspirativním prostředí. Otec se totiž úzce přátelil s Martinem Lutherem Kingem či gospelovými divami Mahaliou Jacksonovou a Clarou Wardovou.

Mezi prvními, kdo slyšeli talentované černošské děvče zpívat, byli věřící v baptistickém kostele, kde vystupovala s gospelovým sborem. První singl jí vyšel v 18 letech. To už byla dvojnásobnou matkou (první dítě měla ve 13 letech, další o dva roky později). S přestupem k hudebnímu vydavatelství Atlantic se dostavil Arethin první velký úspěch a tím byla bluesová balada I Never Loved a Man (The Way I Love You) (1967), následovaná stejnojmenným albem s dalším velkým hitem Respect. Tato píseň nazpívaná původně Otisem Reddingem našla v podání Franklinové mohutnou odezvu u feministek a také u diskriminovaného černošského obyvatelstva a stala se hymnou afroamerického hnutí za rovná lidská práva.

Další desky Arethy Franklinové s hity jako Chain of Fools, (You Make Me Feel Like) A Natural Woman nebo Think mimořádné postavení této soulové a rhythmandbluesové "lady" potvrdily. V roce 1980 si zahrála v kultovním hudebním snímku The Blues Brothers, a o pár let později i v jeho pokračování. V roce 1987 byla jako první žena byla uvedena do Rokenrolové síně slávy.

Na svém kontě má Franklinová přes 40 studiových alb, 20 cen Grammy (18 soutěžních a dvě čestné ceny) a 20 hitů, které se dostaly na vrchol žebříčku R&B. V roce 2008 ji hudební magazín The Rolling Stone zvolil nejlepší zpěvačkou rockové éry.

Kromě řady ocenění se Franklinové dostalo cti zpívat na inauguraci demokratických prezidentů Billa Clintona (1993) a Baracka Obamy (2009). V roce 2003 založila vlastní hudební vydavatelství Aretha a o dva roky později byla oceněna nejvyšším americkým civilním vyznamenáním - Prezidentskou medailí svobody, což dojetím obrečela.

Franklinová, která je matkou celkem čtyř synů, byla dvakrát vdaná. V šedesátých letech s manažerem Tedem Whitem, podruhé s hercem Glynnem Turmanem. Rozvedli se v roce 1984 po pětiletém soužití. V témže roce zemřel i Arethin otec, který posledních pět let strávil v kómatu, poté co ho v jeho domě v Detroitu vážně postřelil lupič.

Franklinová celý život bojovala s nadváhou a alkoholem, dokázala se zbavit závislosti na cigaretách. Někdy dokázala shodit i několik desítek kilogramů. V roce 2010 byla zpěvačce diagnostikována rakovina slinivky břišní. Poslední koncert absolvovala loni v srpnu ve Filadelfii, o tři měsíce později ještě zpívala na akci nadace Eltona Johna pro boj s AIDS. Loni také oznámila, že už bude vystupovat jen na vybraných akcích, vydala svou poslední studiovou desku A Brand New Me a poté oznámila konec kariéry. Letos zrušila na radu svých lékařů naplánovaná vystoupení, rakovina slinivky ale život výjimečné umělkyně ukončila. Z obdivu k Franlinové se v minulosti vyznaly takové hvězdy jako Whitney Houstonová, Alicia Keysová či Annie Lennoxová.