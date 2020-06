Zpěvačka LP přesunula svoje vystoupení na Colours of Ostrava na příští rok

V příštím roce na Colours of Ostrava vystoupí americká zpěvačka LP. Její managment potvrdil přesun na rok 2021 způsobený koronavirovou epidemií. Řekl to mluvčí hudební přehlídky Jiří Sedlák. Už dříve pořadatelé oznámili, že se na přesunu o jeden rok dohodli napčíklad s americkou kapelou The Killers či senegalským zpěvákem Youssou N'Doura.

"Jsem ráda, že se nám tak brzy podařilo splnit, co jsme při přesunu festivalu slíbili fanouškům - domluvit účast hlavních hvězd i na další rok. Samozřejmě do programu přibudou další desítky kapel a hudebníků - ať už oznámených na letošní rok nebo i třeba těch, které jsme vyhlásit ani nestihli. Takže se fanoušci mají ještě na co těšit," řekla ředitelka festivalu Zlata Holušová.

Laura Pergolizzi známá jako LP se příští rok do Dolních Vítkovic vrátí bohatší o novou desku a s postavením jedné z největších hvězd současné hudební scény. "Nadále trvá na jednoduchém receptu: přitažlivé směsi popu, rocku, americany a folku, postavené na průzračném a hutném kytarovém zvuku a kouzelném zvuku svého ukulele," uvedl Sedlák.

Účast v novém termínu festivalu podle něj potvrdila i americká kapela Twenty One Pilots, která také patří k největším jménům současné světové hudební scény. Mezi hlavní hvězdy bude v červenci 2021 patřit i další americká kapela The Lumineers.

Devatenáctý ročník festivalu Colours of Ostrava se uskuteční od 14. do 17. července 2021 v industriální části ostravských Dolních Vítkovic. Na stejný termín se přesunulo také mezinárodní fórum Meltingpot, které se koná po boku festivalu v jeho areálu. Nebude opět chybět tradičně bohatý doprovodný program - divadla, workshopy, filmy či výtvarné instalace. Program v areálu Dolních Vítkovic by měl mít přes 450 bodů na 24 venkovních i krytých scénách. Zakoupené vstupenky na Colours of Ostrava 2020 platí automaticky i na příští rok.