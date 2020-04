J. J. Abrams chystá seriály ze světa Stephena Kinga a DC Comics

Nově vznikající streamovací služba HBO Max připravuje seriál Justice League Dark. Temnou verzi komiksových hrdinů si pod svá křídla vzala produkční společnost režiséra J.J. Abramse (Star Wars, Star Trek). Seriálů, na kterých se bude podílet, ale bylo oznámeno víc.

O práci Abramse na nějakém projektu ze světa DC Comics se spekulovalo od té doby, co minulý rok podepsal s Warner Bros. lukrativní smlouvu, díky níž může na své projekty vynaložit až 250 milionů dolarů.

A jelikož připravovaná VOD služba HBO Max patří právě Warner Bros., tak je spolupráce s produkční společností Bad Robot od Abramse nasnadě. Nyní se obě strany dohodly, že budou pracovat hned na třech seriálech.

Tím největším má být Justice League Dark. V Hollywoodu zatím nikdo příběh o hrdinech, jako jsou Constantine, Swamp Thing, Madame Xanadu nebo Zatanna, kteří tvoří tým podobně jako Justice League (Batman, Superman, Wonder Woman, ...), nezpracoval. Kdysi se toho měl ujmout Guillermo del Toro (Hellboy, Faunův labyrint), se studiem se ale nakonec nedohodl. Před čtyřmi lety byl blízko projektu Doug Liman (Na hraně zítřka), ale i on nakonec dal od filmu ruce pryč.

Další detaily ke své novince zatím v HBO Max neprozradili. Není tedy jasné, na jaké pozici se bude Abrams na seriálu podílet (scénář, režie nebo jen produkce), a otázkou zůstává i to, jestli půjde o limitovanou sérii, či nikoliv.

Kromě Justice League Dark bude jeho produkční společnost pracovat také na dalších dvou seriálech. HBO Max přislíbil fanouškům Stephena Kinga seriál Overlook, který hlouběji prozkoumá proslulé prostředí strašidelného a tajemného hotelu z hororu Osvícení. Nejen produkčně, ale také přímo na scénáři se pak Abrams bude podílet na seriálu Duster. Ten diváky zavede do 70. let na jihozápad USA, kde bude sledovat příběh řidiče pracujícího pro zločinecký syndikát.

"Jde o úžasný začátek naší spolupráce s divoce nápaditým týmem Bad Robot pod vedením J. J. Abramse a Katie McGrathové (manželka Abramse, pozn. redakce). Co může být lepšího než originální nápad J. J. a umožnění ze strany Warner Bros. k práci na ikonickém díle Stephena Kinga a komiksovém vesmíru DC," sdělil v oficiálním oznámení vedoucí obsahu na HBO Max Kevin Reilly.

VOD služba HBO Max se v USA spustí už příští měsíc. Půjde tak o novou konkurenci pro Netflix a dalšího nového hráče na trhu Disney+. Kdy dorazí služba do Česka, zatím není jasné. Časem by měla nejspíš nahradit HBO GO.