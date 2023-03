Jiří Lábus a Taťjana Medvecká v novém komediálním audioseriálu Holubník

Životní peripetie tří generací rozvětvené rodiny, která žije pod jednou střechou vinohradského činžáku - tak by se dal shrnout tematický záběr nového komediálního seriálu Holubovi. Nebude však k vidění na televizních obrazovkách, ale k poslechu na největší české audioknižní platformě Audiotéka, pro niž tvůrci česku komedii v hlavních rolích s Jiřím Lábusem nebo Taťjanou Medveckou exkluzivně napsali.

Čtyřicátníci Andrea a Maxmilián Holubovi (Petra Bučková a Petr Jeništa) žijí se svými dvěma dětmi (Kateřina Marie Fialová a Alex Mojžíš) v jednom z bytů starého činžovního domu. Přímo nad nimi bydlí babička Marcela (Taťjana Medvecká) s dědou Lubošem (Jiří Lábus), kteří se vzdali svého původního velkého bytu právě ve prospěch syna Maxmiliána a jeho rodiny. Zároveň však cítí, že je byt tak nějak pořád jejich, takže jsou v něm pečení vaření. Na návštěvu často zavítá i strýc Filip (Miloslav König), Maxmiliánův bratr. A když se do bytu po rozchodu se svým přítelem nastěhuje zpátky nejstarší dcera Maxe a Andrey, Anička (Denisa Barešová), stává se z něj opravdu pořádný holubník....

Hlavní dějová linka nového audioseriálu Holubovi z produkce české Audiotéky, který má dnes (10. března) premiéru, se prolíná deseti částmi vyprávění z pera autorů Terezy Novákové a Davida Semlera, jehož režie se ujal Jakub Šmíd. Audioseriál startuje 10. března na platformě Audioteka Klub, kde se každý týden v pátek objeví nový díl. Od 19. května pak bude k zakoupení kompletní desetidílná série.

Holubník je dalším z počinů takzvané "superprodukce" největší české audioknižní platformy Audiotéka, což je způsob vzniku původního díla, který připomíná velké filmové natáčení, kde chybí obraz. O to důležitější jsou zvukové efekty a hudba dokreslující prostředí. Audiotéka na vzniku vlastních titulů, jako byli už Vlastníci režiséra Jiřího Havelky nebo seriál Mistr a Markétka v podání režisérky Natálie Deákové, spolupracuje s renomovanými režiséry i herci, jako jsou vedle Jiřího Lábuse a Taťjany Medvecké například Ivan Trojan, Martin Myšička, Anna Fialová, Petr Čtvrtníček, Václav Neužil a další.

Holubovy v seriálu čeká filmová premiéra v Lucerně, vězení, soud, rychlorande, hádka u rodinné večeře i skok do popelnice. Posluchači si občas šílené, ale především humorné zážitky a příběhy jednotlivých postav mohou naplno vychutnat prostřednictvím zvukových efektů, které atmosféru jednotlivých scén dokreslují: "Studio, ve kterém se natáčelo, fungovalo jako skutečný byt, v němž se rodina Holubových scházela, obědvala nebo třeba vařila. Mimo to se posluchači zvukově podívají například na letiště, do rozhlasového studia,

a dokonce i do Paříže. Zúčastní se také policejní honičky," vysvětluje za Audioteku šéfproducent Michal Sieczkowski a dodává: "Taťjana Medvecká, která ztvárňuje bývalou operetní a muzikálovou herečku, seriál ještě obohatila o vtipné hudební improvizace."

Autoři scénáře mysleli na Jiřího Lábuse v roli dědečka Luboše si už při psaní: "Řekla bych, že to do velké míry ovlivnilo to, jak jsme s jeho postavou pracovali. Pro roli Marcely jsme si moc přáli Taťjanu Medveckou a v Denise Barešové jsme od začátku viděli jednu z dcer. Celé obsazení je podle mého názoru skvělé a věřím, že si posluchači Holubník užijí," upřesňuje Tereza Nováková. Současně přiznává, že některé role mají své předobrazy ve skutečných postavách z okolí tvůrců. Například pro roli Luboše našla Tereza Nováková inspiraci u svého táty, který sice nebyl kuchař, ale vařil s láskou. Od něj tak pochází některé recepty i bonmoty, které v seriálu zazní.