Kapela Street69 slaví 18 let na scéně

Uherskobrodská kapela Street69 oslaví svou plnoletost velkolepým narozeninovým koncertem, který se uskuteční v sobotu 19. října 2024 v brněnském Metro Music Baru. Tato poprocková formace, známá svým energickým projevem a osobitým stylem, vznikla na podzim roku 2006. Po osmnácti letech na scéně má za sebou nespočet vystoupení, včetně spoluprací s výraznými českými a slovenskými kapelami, jako jsou Rybičky 48. Svým hudebním mixem popu, rocku, funku a punku si získala široké publikum, přičemž na své koncerty přitahuje především dívčí část fanoušků.

Narozeninový koncert je pro Street69 výjimečnou událostí a kapela se na něj intenzivně připravuje. "Chystáme asi nejdůležitější koncert naší kariéry. A chceme vás tam mít všechny, kterým jsme za dobu naší existence zapadli do srdce, nebo se jen tak mihli okolo. Máme 18. narozeniny," říká zpěvák Jirka Strážnický. Kapela slibuje dlouhý set plný svých největších hitů, na kterém nebudou chybět hudební hosté a kamarádi. Pro fanoušky bude připravena i speciální narozeninová edice merche, včetně triček a náramků s logem Street69.

Večer brněnském Metro Music Baru zahájí v 20:00 předskokan Dalien, po kterém se v 21:15 na pódium postaví samotná Street69. Po jejich vystoupení následuje after party s DJem, který se postará o to, aby oslavy pokračovaly až do rána. Setkat se můžete s členy kapely i osobně. "Uděláme společné focení a s každým, kdo o to bude stát, si uděláme fotku. I kdybychom tam měli být do rána," dodává s úsměvem Strážnický.

