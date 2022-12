Kaple svatého Kříže u Apolináře je opět přístupná veřejnosti

Patří mezi architektonicky nejhodnotnější díla stavitele Josefa Hlávky. Je organickou součástí unikátního novogotického komplexu, který byl v roce 1875 otevřen jako Zemská porodnice u Apolináře - dnešní působiště Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. V 50. letech minulého století byla vinou společenských změn přeměněna na skladiště a navrácení původního účelu se dočkala až roce 1997. Kaple svatého Kříže se tak znovu stala místem rozjímání, bohoslužeb, ale i svateb, křtů a kulturních akcí. Doposud především nemocniční kaple pro hospitalizované pacientky a personál nyní otevírá své dveře široké veřejnosti.

"Zpřístupnění kaple svatého Kříže symbolizuje současné směřování celé kliniky. Ta by měla být nejen místem špičkové moderní medicíny. Vzhledem ke své historické hodnotě je celý komplex také památkou, která by se měla stát i místem kultury a setkávání. Vytvořit v rámci kliniky takové podmínky je také jedním z cílů plánované rekonstrukce, která by se měla do 10 let uskutečnit," vysvětluje přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze prof. MUDr. David Cibula, CSc., FCMA.

Kapli je možné navštívit jakožto památku s bohatou historií a uměleckou hodnotou, stejně jako klidný prostor pro víru a útěchu. Je umístěna v prvním patře, nad vstupním vestibulem kliniky (vchod z ulice Apolinářská 18, Praha 2). Prostor kaple je tvořen bohatou hvězdicovou sklípkovou klenbou, která je svedena ve střední sloup. Zaujme také mramorová křtitelnice, kredenční mramorový oltář, novogotická dubová zpovědnice a kůr s varhanami. Malířská výzdoba podle návrhu Adolfa Liebschera a Adolfa Körbera pochází z roku 1902.

Prostory kaple jsou veřejnosti přístupné denně od 8 do 18 hodin. Na Štědrý den 24. 12. 2022 ve 22:00 proběhne v kapli půlnoční mše svatá. Srdečně zváni jsou všichni, kdo by rádi zakončili sváteční večer v přátelské atmosféře na místě dýchajícím bohatou historií.