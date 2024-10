Ke změně krok za krokem aneb co přinesl letošní ZOOM FEST

Rádi byste udělali změnu, ale nedaří se vám to? Možná je to z toho důvodu, že si na sebe kladete příliš vysoké nároky a chcete udělat velké změny rychle. Přitom se počítá i každá malá snaha. Festival ZOOM FEST 2024 se stal opět centrem inspirace pro všechny návštěvníky, kteří se tak letos už po druhé mohli setkat s odborníky na osobní rozvoj, zlepšit své znalosti v oblasti udržitelnosti a zdraví, a především najít motivaci k drobným změnám, které mohou zlepšit jejich život. Akce se konala v sobotu 28. září v Centrálním parku na Pankráci v Praze a měla opravdu nabitý program.

Pořádnou dávku inspirace dostali návštěvníci například na přednáškách a workshopech od Jana Mühlfeita, Brain We Are, Elišky Remešové, Radka Laciho, Petra Horkého, Radka Jaroše, Lenky Klicperové a dalších. O pestrý hudební program se postarali VIITO feat Brass&Dancers show a Twisted ROD.

Změna, která byla hlavním tématem festivalu, se nám ale někdy může zdát příliš těžká, až nedosažitelná. Například jednou z nejčastějších změn spojených se zdravím, po kterých toužíme, je přestat kouřit. O tom jak na to a dalších závislostech mluvil na akci adiktolog MUDr. Karel Moravec. "Závislosti jsou součástí našeho života už od narození. Jsme závislí na vzduchu kvůli dýchání, na jídle kvůli výživě a postupně se k tomu v průběhu života přidávají i další závislosti, jako je třeba závislost na hrách nebo závislost na nikotinu. Jestli se závislostí ale chceme něco dělat, tak si musíme uvědomit, že je to vlastně celé o svobodě. Třeba kuřák, který musí každý den běhat do trafiky vlastně tak úplně svobodný není. Pokud se tedy rozhodne této závislosti zbavit, což je nejlepší, tak pro něj může být motivací třeba právě znovu nabití vlastní svobody. Ovšem pokud někdo přestat nechce, tak dnes už alespoň existují alternativy, které tolik neškodí, protože obsahují nikotin v té nejčistší podobě, tedy bez dehtu a dalších škodlivin z cigaretového kouře. Navíc umožňují zachovat si ten rituál a sociální aspekt a nenutí nekuřáky k pasivnímu kouření. Je tedy potřeba k závislostem přistupovat dospěle."

Unikátní instalace Váš důvod

Všichni dospělí návštěvníci akce si také mohli prohlédnout unikátní závěsnou instalaci iniciativy "Váš důvod" a nechat se jí inspirovat. Instalace vyzývá kuřáky k zamyšlení se nad svým životním stylem a v ideálním případě ke změně. Nejlépe aby přestali s nikotinem úplně anebo si zvolili jinou, méně škodlivou alternativu bez kouře. Tato myšlenka byla ztvárněna desítkami reálných důvodů bývalých kuřáků, kteří už změnu udělali a cigarety odložili. Třeba proto, že jim šlo právě o jejich zdraví, nebo proto, že jim kouření lezlo příliš do peněz.

Instalaci doprovodila originální píseň známého zpěváka Matěje Rupperta, a je tak trochu jeho osobní zpovědí. Matěj v ní navzdory vážnosti tématu humorně popisuje vlastní zkušenosti s cigaretami a to, jaký byl jeho důvod, proč přestal kouřit.

Kombinace instalace s doprovodnou písní byla pro návštěvníky inspirací k tomu, aby se zamysleli nad svým životem s cigaretou, našli svou vlastní motivaci ke změně a přidali se mezi více než 500 000 bývalých kuřáků, kteří odložili cigarety. Svůj důvod ke změně si navíc přímo na místě mohli nechat zvěčnit krasopisem a odnést si ho domů jako pozornost, díky které ho budou mít stále na očích jako motivaci.

Laboratoř Svět bez kouře

Instalaci navíc doplnila také laboratoř Svět bez kouře, která se zaměřuje na osvětu o škodlivosti kouření. Návštěvníci se v ní dozvěděli například to, proč je pro ně cigaretový kouř škodlivý a že nikotin není hlavní příčinou nemocí spojených s kouřením. Pomocí digitálních rentgenů a dalších technologií mohli vidět, jak fungují bezdýmná zařízení a jaké jsou mezi nimi rozdíly, a také si mohli vyzkoušet 3D brýle a přístroj na měření oxidu uhelnatého v dechu.

Letošní ročník ZOOM Festu tedy opět připomněl, že změna je možná a nemusí být ani složitá. Stačí začít malými krůčky, najít správnou motivaci a vytrvat.