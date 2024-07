Koncertní série Prague Open Air nabídne rap i rock, zahraje Kiefer Sutherland

Koncertní série Prague Open Air, která se do poloviny září koná na Občanské plovárně a v Ledárnách Braník, nabízí ve svém programu žánrový mix rapu, rocku, country i popu. Z domácích i zahraničních interpretů představí nové nahrávky mimo jiné hiphopová formace Prago Union nebo raper Otakar Petřina vystupující pod jménem Marpo. Jako zpěvák, skladatel a kytarista v programu vystoupí také Kiefer Sutherland známý jako herec z filmů Stůj při mně, Mladé pušky, Hráči se smrtí, Pár správných chlapů nebo Melancholia. ČTK o tom za pořadatele informovala Nadia Koronovská.

Sutherland svoji country show nabídne 2. srpna na Občanské plovárně. "Možná proto, že hudba není jeho hlavní činností, tak se do ní pouští s neuvěřitelnou lehkostí. Je vidět, že ho to baví, že je pro něj zpěv, hraní a hlavně živé koncertování zdrojem radosti a potěšení," uvedla Koronovská.

Hiphopová formace Prago Union, která své příznivce brzy potěší novou deskou, vydala první singl s názvem Cílová skupina. Rapující frontman Kato ho za doprovodu kapely pravděpodobně představí 31. července na Občanské plovárně. Jako hosté se po jeho boku na pódiu objeví i David Koller, zpěvačka Bára Poláková a raper Rest.

Raper Marpo společně s producentem Marcusem Tranem nahrál ve Spojených státech album Cowboys & Dreamers. Na svém devátém studiovém albu chtěl Marpo navázat na generaci Michala Tučného, Pavla Bobka a Roberta Křesťana a obnovit v tuzemsku zájem o country muziku. Křest desky se uskuteční 17. srpna při koncertu na Prague Open Air v Ledárnách Braník. "Zajímavé bude, že s námi zahraje host na steel pedal kytaru, takže se lidé mohou přijít podívat na typické country a mohlo by je to bavit," uvedl Marpo.

Závěr letošního Prague Open Air bude patřit slovenským umělcům, 12. září kapele No Name a 13. září zpěvákovi Adamu Pavlovčinovi vystupujícímu pod jménem Adonxs. Více informací k programu je na webových stránkách koncertní série. "Stejně jako v minulém roce budeme dodržovat seberegulační opatření, která zabraňují šíření zvuku z koncertních areálů. V Ledárnách plánujeme znovu instalovat směrový zvukový systém, který pomáhá minimalizovat únik zvuku do okolí areálu," sdělil před začátkem koncertů za organizátory Tomáš Staněk.

Lidé, kteří bydlí v okolí bývalých branických Ledáren, si na hluk z koncertů festivalu v minulosti stěžovali. Magistrát se po stížnostech stovek občanů rozhodl problém řešit vyhláškou, která měla stanovit pravidla pro konání velkých akcí. Pořadatelé koncertů a umělci však na návrh vyhlášky reagovali peticí, která varovala před "vypínáním kultury" v celé Praze. Tehdejší radní pro legislativu Hana Kordová Marvanová petici označila za dezinformační a přizvala organizátory k jednání. Na něm se obě strany shodly, že nebudou problém řešit restrikcemi, ale dohodou.

Série koncertů Prague Open Air navázala na akci Lucerna Music Bar Open Air, která se poprvé konala v roce 2020 na louce za Křižíkovými pavilony v lesoparkové části Výstaviště.