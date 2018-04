KVÍZ: Superman slaví 80 let. Co všechno o muži z oceli (ne)víte?

Snad nejslavnější komiksový hrdina Superman slaví 80 let. Kal-El (jméno z jeho domovské planety Krypton) se v komiksu od DC poprvé objevil 18. dubna 1938. Od té doby je neodmyslitelnou součástí superhrdinského světa. Ztělesňuje to nejčistší dobro. Je typickým archetypem kladné postavy, která je kromě své obrovské síly vždy symbolem naděje a spravedlnosti. Pojďte si prostřednictvím kvízu vyzkoušet, co všechno o Supermanovi (ne)víte.