La Scala musela zrušit zahájení nové sezony, mezi pěvci řádí covid

Milánský operní dům La Scala zrušil tradiční zahájení nové sezony plánované na 7. prosince. Důvodem jsou vládní restrikce i šíření koronavirové nákazy mezi pěvci a hudebníky, informovala agentura AP.

Představenstvo La Scaly se ve středu usneslo, že momentální epidemická situace spolu s vládními opatřeními proti šíření nákazy, která zahrnují uzavření divadel, neumožňují uvést premiéru na veřejnosti ani v požadované kvalitě.

Na programu zahajovacího galavečera, který je považován za jeden z vrcholů italské kulturní sezony, měla být Lucie z Lammermooru. La Scala však oznámila, že se toto představení odsouvá, stejně jako řadu dalších v následujících dnech. Zahájení sezony u příležitosti svátku sv. Ambrože se tradičně účastní vrcholní politici, podnikatelé a další osobnosti veřejného života.

Operní dům minulý týden oznámil, že se celý orchestr musel uchýlit do karantény, neboť devět hudebníků bylo pozitivně testováno na covid-19. Pěvkyně a pěvci se již dříve do karantény odebrali poté, co se koronavirem nakazilo 18 členů sboru.

Italská vláda říjnovým dekretem zavřela na několik týdnů všechna divadla, kina a koncertní sály. Zavřít pro veřejnost musejí od pátku až do 2. prosince také italská muzea.