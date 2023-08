Letošní ročník soutěže UNES&CO. v plném proudu!

Nekonečná soutěž pro návštěvníky českých a moravských památek UNESCO byla spuštěna na jaře roku 2012 při příležitosti dvacátého výročí od zápisu prvních českých památek na Seznam UNESCO. V roce 2018 jsme si připomínali 25 let od rozdělení Československa a 100 let od založení našeho společného státu.

V těchto výročích jsme viděli příležitost představit všechny památky UNESCO v České i Slovenské republice pohromadě. Chtěli jsme připomenout, že památky UNESCO z obou stran současné hranice k sobě mají velmi blízko - a to ne pouze pokud jde o vzdálenost. Dnes je šestnáct českých a osm slovenských památek UNESCO opět spolu - tedy alespoň na naší hrací kartě!

Ptáte se, jak na to? Pravidla soutěžení jsou velmi jednoduchá - stačí do konce roku navštívit tři místa UNESCO z Čech nebo Slovenska, případně si to jakkoli nakombinovat a poté již čekat, zda se na vás usměje Štěstěna a vyhrajete víkendové pobyty, mobil, tablet či řadu dalších krásných cen. Podrobnosti se dočtete na UNES&CO. - společnost přátel památek UNESCO - České dědictví UNESCO (unesco-czech.cz), případně v letáčcích, které jsou k dispozici v informačních centrech. Tak tedy hurá za zážitky do měst s těmi nejcennějšími památkami na světě!

Do soutěže jsou zapojeny tyto památky UNESCO z České a Slovenské republiky:

Historické centrum Českého Krumlova

Historické centrum Prahy

Historické centrum Telče

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Historické centrum, Chrám sv. Barbory, Katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci

Lednicko-valtický areál

Vesnická rezervace Holašovice

Zahrady a zámek v Kroměříži

Zámek a zámecký areál v Litomyšli

Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci

Vila Tugendhat v Brně

Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa v Třebíči

Hornický region Krušnohoří

Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem

Lázeňský trojúhelník - Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně

Jizerskohorské bučiny

Město Banská Štiavnica a technické památky v okolí

Památková rezervace lidové architektury Vlkolínec

Spišský hrad a památky okolí doplněno o historické jádro města Levoča

Slovenské jeskyně a propasti

Historické jádro města Bardějov

Karpatské bukové pralesy

Dřevěné kostelíky Karpatského oblouku

Hranice Římské říše od Skotska až po Slovensko - v povodí Dunaje