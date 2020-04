Lidé přispěli kultuře vstupenkou na Nic částkou 1,3 milionu korun

Lidé přispěli zavřeným kulturním institucím v akci pražského magistrátu a portálu GoOut vstupenka na Nic částkou 1,3 milionu korun. Sdělil to mluvčí magistrátu Vít Hofman. Lidé si mohou koupit lístek na neexistující představení od 20 korun do 5000 korun. Vybrané peníze pak budou předány dané instituci, na jejichž virtuální představení si lidé vstupenky koupili. Akce, do které se zapojilo 123 institucí, potrvá do 1. května.

"Ukazuje se, že my Češi kulturu ve štychu nenecháme. Jsme za prvním vybraným milionem a máme skvělé ohlasy z celé republiky. Vstupenku na neexistující představení si koupilo už přes 2500 lidí a pořád přibývají noví diváci i zapojené kulturní scény," uvedla pražská radní pro kulturu Hana Třeštíková (Praha Sobě).

Nákup funguje jako na běžné představení. Lidé si vyberou na portálu GoOut v jakém divadle či jiné kulturní instituci chtějí neexistující představení nebo koncert navštívit. V rezervačním systému si pak koupí vstupenku do virtuálního sálu. Do první řady na exkluzivní VIP místo za 5000 korun nebo na galerii za 20 korun.

Peníze do virtuálního klobouku

Akce je určena primárně pro kulturní instituce, které jsou soukromé a většinu příjmů získávají ze vstupného. Zapojily se do ní například pražské Divadlo Járy Cimrmana, Palác Akropolis, Divadlo Bolka Polívky, Měšťanská beseda v Plzni, ostravské Studio G, kino Varšava v Liberci, ArtCafé v Broumově nebo olomoucké Divadlo Tramtárie.

Umělecké instituce a samotní umělci začali v březnu pořádat například on-line přenosy koncertů či představení. Lidé jim pak mohou dobrovolně poslat peníze do virtuálního klobouku. Další pak nabízejí vouchery na dobu, až budou divadla či kluby opět otevřeny. Podle dřívějších informací až 80 procent lidí nechtělo vrátit vstupné na představení, která musela být zrušena.