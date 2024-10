Lionel Richie na evropském turné Say Hello To The Hits vystoupí i v Praze

Americký soulový zpěvák, skladatel a saxofonista Lionel Richie na svém evropském turné Say Hello To The Hits vystoupí 6. července příštího roku i v Praze. Do O2 areny se vrátí po 13 letech, v roce 2012 v ní při turné ke svému desátému studiovému albu Tuskegee zvedl nadšené publikum ze sedadel hity Hello, All Night Long nebo Say You Say Me. Vstupenky v cenách od 1790 korun budou v prodeji od letošního 25. října. ČTK o tom dnes za pořádající společnost Live Nation informoval Ondřej Pojzl.

"V poslední době Richie působil jako spoluproducent dokumentárního filmu The Greatest Night in Pop, který měl premiéru na filmovém festivalu Sundance 2024 a sklidil velký ohlas kritiky. The Greatest Night in Pop debutoval v prvním týdnu uvedení na vrcholu žebříčku anglických filmů na Netflixu s 11,9 miliony zhlédnutí," uvedl Pojzl.

Richie, který letos 20. června oslavil pětasedmdesátiny, odstartoval svou úspěšnou kariéru před více než 55 lety. Začínal v kapele The Commodores, později se však vydal na sólovou dráhu a svými melodickými hity si vysloužil přezdívku "černý král balad" a konkuroval třeba Michaelu Jacksonovi. Richie celosvětově prodal přes 125 milionů desek a získal řadu cen včetně Oscara, Zlatého glóbu a čtyř cen Grammy.

Osudným okamžikem Richieho počínající hudební kariéry byl rok 1967, kdy založil ještě při studiu kapelu The Commodores, ve které působil jako zpěvák a saxofonista. O tři roky později s ní vyrazil na turné po Spojených státech a dveře k muzikantskému životu se mu začaly otevírat dokořán. Kapela se v začátcích věnovala tanečnímu funky stylu, pod vlivem Richieho přešla k soulovým skladbám. V 70. letech patřili The Commodores mezi nejúspěšnější americké kapely. Na sólovou dráhu se hudebník vydal v roce 1982. Podle kritiků tehdy dobře vycítil nálady amerického hudebního trhu a do branže vnesl chytlavou melancholii.

Za svůj první osobní úspěch Richie považuje autorství písně Lady, která se v podání Kennyho Rogerse dostala v roce 1980 na první místo americké hitparády. O rok později dosáhl stejného místa Richieho duet Endless Love s Dianou Rossovou. Rok 1985 byl pro Richieho absolutním vrcholem kariéry i díky slavné písni We Are The World, kterou složil s Michaelem Jacksonem a která v podání dvou desítek interpretů odstartovala kampaň na pomoc Africe postižené hladomorem.

V roce 2022 byl Richie uveden do rokenrolové síně slávy. Loni v květnu účinkoval jako hlavní hvězda na hradě Windsor na korunovačním koncertu při příležitosti korunovace krále Karla III.