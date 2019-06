Alice Feeney: Občas lžu. Příběh ženy v kómatu

Občas lžu je knižním debutem Alice Feeney, která po patnácti letech vyměnila profesi BBC reportérky za "poklidnější" spisovatelskou dráhu. Její psychologický thriller byl přeložený do dvaceti jazyků, záhy se stal celosvětovým bestsellerem i předlohou pro televizní seriál. Zdá se, že autorka si na klid beztak příliš nepotrpí a to samé lze čekat i od její tvorby. Černá obálka se semknutýma očima věrně vystihuje příběh plný děsu a zmatení: Amber je uvězněná ve vlastním těle. Nemůže se hýbat, komunikovat s okolím, probudit se...ale všechno slyší.

Amber Raynoldsová si nevzpomíná na okolnosti, vedoucí k jejímu současnému stavu. Jistá je si pouze třemi věcmi: 1. Je v kómatu.

2. Manžel už ji nemiluje. 3. A občas lže. Čtenář nemá mnoho informací, s nimiž by mohl pracovat, a podobně jako hlavní hrdinka v průběhu knihy tápe ve tmě. Tma ovšem sbližuje, stejně jako důvěrná zpověď. Amber si oblíbíte. S Amber soucítíte, je vtipná, podmanivá, strachujete se o ni. A navzdory názvu titulu byste ji věřili každé slovo.

Britská literátka ve vyprávění zachází mnohem dál, když opouští bezpečné vody monologu, aby se k veslům dostaly další postavy. Není jich mnoho, což knize prospívá - vzhledem k množství dějových linií a zvratů, se kterými pracuje. V průběhu děje není jisté, co Amber můžete věřit.

Chvílemi pochybujete o její příčetnosti, později zpochybňujete všechny kolem ní. Román vás neustále udržuje v pocitu, že z kohokoliv se může vyklubat monstrum. Zdárně napsaná povaha Amber Raynoldsové vás vybízí provázet ji v její odysse, ačkoliv se sami houpete na vlnách nejistoty a znechucení.

Některé pasáže mohou svou šokující hodnotou odradit, stejně jako otevřený konec. Pokud ale máte rádi rozpřádání klubka záhad, jakkoli nevábného, pak je tato kniha přímo pro vás. Samotné dílo pak vede k zamyšlení, nakolik jsou naše životy a lidí kolem nás pravdivé. Co je skutečné a správné? Do jaké míry skrýváme to, co je v nás pokřivené? Předstírá kdekdo, na rozdíl od Amber, která přiznává už od začátku: Občas lžu.