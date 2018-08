Autor knihy Den pro Šakala, Frederick Forsyth slaví osmdesátiny

Je mistrem v rozehrávání skrytých, neviditelných dramat. Anglický spisovatel Frederick Forsyth zaujal svět románem Den pro Šakala, také úspěšně zfilmovaným. Píše špionážní a politické thrillery i brilantní povídky, ve kterých dovedně mísí fakta s fikcí. Před třemi lety překvapil svět přiznáním spolupráce s tajnými službami. Též vyhledávaný politický komentátor oslaví 25. srpna osmdesátiny.

Víru v průbojnou sílu faktu si Forsyth odnesl z první profese reportéra, což bylo podle něj zaměstnání, které mu umožnilo psát, cestovat a být pánem svého času. Poznal Paříž, Brusel, Madrid, a působil i v Československu. Pracoval jako korespondent pro agenturu Reuters, později byl reportérem BBC.

A dostal se tak do míst, která pak dokázal ve svých knihách přesně popsat, vykreslit i jejich typickou atmosféru a dělit se o své dojmy a pocity. Dvanáct let žurnalistiky, z toho osm v zahraničí, mu přineslo velké množství kontaktů a poznal nejrozmanitější lidi. A novinářská práce ho naučila hledat informace.

A ještě předtím studoval na univerzitě v Granadě s úmyslem stát se toreadorem. A v devatenácti letech se stal nejmladším pilotem Britského královského letectva. Narodil se 25. srpna 1938 v Ashfordu.

Po novinařině se pustil do psaní. Schopnosti skvělého vypravěče prokázal hned v prvním románu Příběh z Biafry (1969). A hned z následující knihy byl bestseller.

"Kniha - zimnice"

Den pro Šakala z roku 1971 popisuje pokus o atentát na bývalého francouzského prezidenta Charlese de Gaulla. Forsyth v něm dovedně využil svých zkušeností a tehdejší obliby literatury faktu.

Tímto románem, k jehož napsání mu prý stačilo pouhých 35 dní, vytvořil vlastní literární útvar, který sám nazval "kniha-zimnice", vyznačující se mistrnou kombinací faktu a fikce. Před čtenářem nic neskrýval, nekladl otázku, kdo je pachatel. Naopak jej nechal sledovat, co přesně atentátník činí. Jak to dělá Šakal, prý později studoval i nechvalně známý terorista Carlos.

Ve Spisu Odessa (1972) se Forsyth zabýval poválečným vlivem nacistů a německým pocitem viny, v Žoldácích (1974) vylíčil (prý i z vlastní zkušenosti) přípravu převratu v jedné "banánové" republice. Čtvrtý protokol (1984) zase popisoval svět tajných služeb a děj knihy Vyjednavač (1989) se odehrával ve světě terorismu, únosů a vydírání.

S válkou v Perském zálivu se Forsyth tvůrčím způsobem vypořádal románem Boží pěst (1994), v Ikoně (1996) zase předpověděl pád Ruska. Na slavného Fantoma opery navázal Fantomem Manhattanu (1999) a v románu Mstitel (2003) vytvořil koláž několika lidských osudů spojených s válkami 20. století.

Romány psal na stroji

K novějším titulům patří román Afghánec z roku 2006 o plukovníkovi SAS ve výslužbě, který se pokusí proniknout přímo mezi vůdce arabských teroristů. A také Kobra z roku 2010, příběh o drogách a velkých penězích.

Konzervativec a milovník Evropy Forsyth, který je však značně skeptický k její unii, žije na farmě v Hertforshiru. Je podruhé ženatý a má tři děti. Své romány psal léta staromilsky na psacím stroji. Dosud se ve světě prodalo víc jak 70 milionů výtisků jeho knih. Zatím posledním je thriller The Fox, jež vyšel letos.

Špionáž byla běžnou záležitostí

V srpnu 2015 Forsyth překvapil svět veřejným odhalením své činnosti v tajné službě v nové autobiografii The Outsider: My Life in Intrigue. Tajná služba jej prý poprvé kontaktovala na konci 60. let, když informoval z Nigérie o tamní občanské válce. Později se prý zúčastnil misí například do bývalé britské kolonie Rhodésie, do Jižní Afriky či do někdejší Německé demokratické republiky: "Tehdy bylo celkem běžné, že dobrovolníci pro svou vlast dělali některé věci, nevnímali jsme to jako něco divného," uvedl Forsyth s tím, že za svou práci nedostával peníze. Jistou formou odměny mu prý byla možnost zavolat lidem z rozvědky, aby s nimi konzultoval části svých románů.