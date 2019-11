Češi ztracení v Albánii byli oběťmi obchodu s orgány, tvrdí Urban

Spisovatel Josef Habas Urban tvrdí, že tři čeští studenti ztracení v roce 2001 během společné dovolené v Albánii, se stali oběťmi obchodu s orgány. Urban, který se vydal po stopách Lenky Tučkové a bratrů Jana a Michala Pavelkových, o případu vydal nedávno knihu Návrat do Valbone. Jeho nová pátrání ho přivedla k závěru, že se studenti stali oběťmi zločinu. "Zjištění potvrzuje vyjádření jednoho z hlavních vyšetřovatelů," prohlásil Urban v tiskovém prohlášení.

I přes zjištěné skutečnosti je autor k dořešení případu oficiální cestou skeptický. Do kauzy byla tehdy s nulovým výsledkem zapojena řada českých i mezinárodních institucí včetně Interpolu.

"Oběma rodinám všichni jen neustále psali, že pokračují v pátrání, přitom hlavní vyšetřovatel kauzy se jasně vyjádřil, že v případu tzv. organ trafficking byly tři oběti české národnosti, dva muži a jedna žena," uvedl Urban, který byl před třemi lety požádán matkou ztracených chlapců, aby se pokusil zjistit, co se tehdy stalo. "V inkriminované oblasti a daném čase se žádní jiní občané ČR neztratili."

Román Návrat do Valbone je zčásti fikce, ale pro závažnost popisované události by měl být varováním. Kniha odkrývající pozadí zmizení studentů v Albánii je podle autora bestsellerů Habermannův mlýn, 7 dní hříchu nebo románu Tenkrát v ráji ze 70 procent podle skutečnosti a ze 30 procent fikce. "Jsem sám zvědav, jaké reakce kniha vyvolá. Její hlavní pointou ale paradoxně není objasnění trojnásobné vraždy, ale skutečnost, že je to příběh, který se může stát i vám," sdělil Urban.

Povědomí veřejnosti

Za účelem osvěty široké veřejnosti vznikly také webové stránky www.navratdovalbone.cz, kde je zveřejňována korespondence obou rodin se zainteresovanými institucemi.

O obchodu s lidskými orgány v této oblasti se hovoří již několik let. Vyšetřovatelé pověření Evropskou unií získali "solidní informace" o zabíjení zajatců kvůli prodeji jejich orgánů za války v Kosovu v 90. letech. Nemají ale dostatečné důkazy k obvinění konkrétních osob. Před pěti lety dospěl k tomuto závěru americký prokurátor Clint Williamson, který by pověřen vyšetřováním zločinů v Kosovu. Williamsonovo vyšetřování navazuje na zprávu, kterou pro Radu Evropy vypracoval v roce 2010 Dick Marty. Podle ní někdejší povstalecká Kosovská osvobozenecká armáda (UÇK) praktikovala v Kosovu a Albánii obchod s lidskými orgány zajatých Srbů a kosovských Albánců, kteří nesouhlasili s praktikami UÇK. Ve své knize Lov: Já a váleční zločinci se o těchto případech zmínila i bývalá hlavní žalobkyně Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY) Carla Del Ponteová.