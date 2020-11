Čtenáři se vrhli na knihovny útokem, systém zaplavili objednávkami

Okny v přízemí, ale i přes dveře vestibulu začaly od pondělka v Olomouckém kraji po více než měsíční pauze opět putovat knihy za svými čtenáři. Podle ředitelů knih je zájem veliký, na některých místech čtenáři hladoví po knížkách objednávkový systém doslova zavalili. Knihovny evidují objednávky i ve stovkách. Lidé si knihy půjčují přes on-line katalog, nachystány je mají většinou následující den.

V Šumperku od pondělka funguje takzvané Masarykovo okénko, které však nahrazují prosklené dveře vestibulu. "Ohlásili jsme to okamžitě ve čtvrtek, když jsme se o této možnosti dozvěděli. Ve čtvrtek, v pátek a také celý víkend nám už do programu chodily objednávky od našich čtenářů. Každopádně nás obrovský zájem překvapil, překvapilo nás i to, že umí využívat i náš katalog," řekla v pondělí ředitelka Městské knihovny T.G.Masaryka v Šumperku Kamila Šeligová.

Podle ředitelky na obrovském množství objednávek pracují všechny pracovnice knihovny, které chystají knihy na hromádky k vyzvednutí. "Zájem je opravdu velký. Čtenáři nás oslovovali po celou dobu, psali nám e-mailem, telefonovali, zda jim nějakým způsobem můžeme knihy půjčit, ale nechtěli jsme porušovat pravidla. Máme 4000 čtenářů, nešlo to jinak vyřešit. Máme hodně starších uživatelů, je těžká doba, je brzo tma a oni jsou zvyklí si knihy půjčovat," doplnila ředitelka knihovny, která je letos nominována na Knihovnu roku.

Prvních pět desítek čtenářů má balíčky s knihami připravené k pondělnímu vyzvednutí i v Knihovně města Olomouce. Od úterka jich knihovníci očekávají ještě více."Od pondělka nabízíme okénko v hlavní budově, od zítřka (úterka) i na pobočkách. Výdejní doba okénka je každý den do 17:00. Knihy mohou čtenáři rezervovat přes katalog, e-mailem nebo i telefonem. Knihovníci jsou připraveni a těší se," řekla ředitelka knihovny Lenka Prucková.

Zájem pociťují i v přerovské městské knihovně, i tam začali objednávat čtenáři hlavně o víkendu. "Uživatelé již měli přes víkend objednáno několik desítek dokumentů, které si již začali vyzvedávat. Technicky je okénko v hlavní budově na Žerotínově náměstí, vyřešili jsme to oknem v přízemní části budovy. Pobočky s umístěním ve vyšších patrech veřejných budov umožňují výdej knih před dveřmi do knihovny, podobně jako pobočky v místních částech," řekl v pondělí ředitel knihovny Pavel Cimbálník. Oknem vedle hlavního vchodu vydává od pondělka knihy například i Knihovna Vincenze Priessnitze v Jeseníku.