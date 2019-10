Håkan Nesser – kmotr švédské krimi, přichází na trh s novou detektivkou

Švédský spisovatel Håkan Nesser láká čtenáře na svou novou knihu, která nese název Úplně jiný příběh. Detektivní příběh již získal ocenění Best Swedish Crime Novel Award pro nejlepší švédskou krimi roku. V anglickém překladu (The Root of Evil) je kniha na seznamu nominovaných na The CWA International Dagger Award 2019. Do češtiny z originálu En helt annan historia ji přeložil Jaroslav Bojanovský. Nesserovu novinku vydalo nakladatelství MOBA.

Během dovolené na mysu Mousterlin v Bretani se náhodou potká šest Švédů: dva páry a dva muži. Společně se koupají, podnikají výlety, popíjejí a také trochu flirtují. Z tohoto pobytu pak zůstanou fotografie rozptýlené po albech, patrně také obraz namalovaný akvarelovými barvami, a především cosi jako deník, který podrobně líčí, co se během pobytu odehrálo.

Uplyne pět let a někdo začne tyto lidi postupně zabíjet... Před první vraždou dostane inspektor Barbarotti z Kymlinge dopis, v němž ho na ni pachatel posměšně upozorňuje. Barbarotti netuší, proč se vrah obrací právě na něho. A nezůstane pouze u jednoho dopisu.

Policejní tým se snaží zastavit vraha dřív, než vykoná to, čím ve svých dopisech vyhrožuje. Případ se stále komplikuje a mění se v sérii promyšlených vražd a nevysvětlitelných souvislostí. Pachatel si s policií hraje jako kočka s myší a vyšetřovatelé mají jedinou šanci: odhalit v jeho hře alespoň malou trhlinu, díky níž vraha identifikují.