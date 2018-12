Tipy na Vánoce? Thrillerový bestseller i román pro mladistvé

Vánoce bez darované knížky - to by většině z nás radost pod stromečkem rozhodně ochudilo. Proto vám i tentokrát přinášíme knižní novinky, které mohou posloužit jako potřebná sváteční inspirace. Příznivce napínavého čtení jistě potěší detektivka Už teď jsi mrtvá či thriller Není úniku. Zdatně jim při tom sekunduje román pro mladistvé Sleduj mě, zkrátka ale nepřijdou ani milovníci humoru při oddechové četbě Jezevčíkových trablí.

Není úniku

Za sněhové bouře uvízne studentka Darby Thorneová na dálnici, uprostřed ničeho. Stráví tak noc na odpočívadle ve společnosti čtyř naprosto cizích lidí. Během hledání mobilního signálu zahlédne v zamčeném zaparkovaném voze ruku malého děvčátka. Bez spojení a možnosti odjezdu se Darby snaží zjistit, kdo z jejích nových (ne)známých stojí za únosem malé holčičky. Napínavý thriller amerického autora Taylora Adamse, jehož kniha byla přeložena do čtyřiadvaceti jazyků, vyšla u nakladatelství Knižní klub.

Už teď jsi mrtvá

Krátce před svítáním se posádka vyhlídkového letu balonem stane svědkem surové vraždy. Po necelé hodině se vzdušné plavidlo zřítí a katastrofu přežije jediná pasažérka. Zahlédla vrahovu tvář a bohužel pro ni - také on její. Vrah je motivován udělat vše pro to, aby jediného svědka svého hrůzného činu odstranil. Vyděšená žena se utíká ukrýt do bezpečí, netuší ovšem, že právě zde bude čelit největší hrozbě. Detektivní příběh britské spisovatelky Sharon J. Bolton vydalo nakladatelství Domino.



Sleduj mě

Hlavní hrdinka Tessa trpí agorafobií, tedy strachem z otevřeného prostoru. On-line svět pro ni představuje únik a místo, kde se cítí jistější - například coby členka fandomu hudeníka Erica Thorna. Jednoho dne ji zpěvák nečekaně pošle zprávu, se záměrem si z ní udělat legraci - a jejich komunikace nečekaně přeroste v upřímné kamarádství. Když se však rozhodnou setkat osobně, na povrch začnou prosakovat nebezpečná tajemství. Thriller pro mladou on-lineovou generaci vyšel v nakladatelství YOLI.

Jezevčíkovy trable

Jak báječná je to rodinka! Carolin žije s veterinářem Markem, dcerou Luisou a také jezevčíkem jménem Herkules. Pro tohle psisko je blahobyt jeho smečky to nejdůležitější. Konečně se u Marka a Carolin ohlásí jejich společná ratolest - a tak začínají potíže...Volné pokračování série Z pohledu jezevčíka a Jezevčíkova kocovina německé humoristky Frauke Scheunemannové u nás vydalo nakladatelství Ikar.