"Jestřába" ke skautingu přivedl bratr

"Přátelství je to nejcennější, co člověk může získat." "Dávat dobrý příklad je jedna z největších a nejradostnějších věcí, jež může hoch dokázat." "Být věrný, to znamená stát u svého přítele nejenom tehdy, když je na vrcholku své slávy, když nic nepotřebuje, a když spíše rozdává, ale i tehdy, když se řítí do hlubin neštěstí, pomluv a opovržení!" "Buďme svorni!"