Jindra Hojer, jenž se stal hrdinou Rychlých šípů, vydá knihu hlavolamů

Na crowdfundingovém serveru Hithit.cz aktuálně běží kampaň na podpoření vydání knihy Záhadné hlavolamy pro chytré hlavičky. Autorem této knihy je Jindra Hojer, jehož jméno si většina lidí spojuje hlavně s Rychlými Šípy. Jako malý kluk se stal Foglarovou předlohou pro vytvoření jednoho z hrdinů slavných Rychlých Šípů. Nyní je mu 94 let a žije v pardubickém domově pro seniory, kde se věnuje mimo jiné i psaní knih.



Jaroslav Foglar si před více jak 80 lety vybral ve svém skautském oddíle právě Jindru Hojera a udělal z něho hrdinu Rychlých šípů - postavu žlutovláska s červenými šortkami. Pan Jindra Hojer je ale hrdinou i v reálném životě. Ve svých 94 letech strávil více jak rok prací na knize plné hlavolamů a logických úloh, kterou by nyní rád vydal. Kniha bude pomáhat trénovat a rozvíjet logické myšlení jak dětem, tak i dospělým. Dále by také měla být velkým pomocníkem v přípravě na přijímací a závěrečné zkoušky.





Tvoření hlavolamů a logickým úlohám se pan Hojer věnuje celý život. "Mám jeden hlavolam, který ještě nikdo nevyluštil. Ten v knížce samozřejmě nebude chybět, tak třeba budete mezi prvními, komu se to povede," s nadšením sděluje pan Hojer v propagačním videu kampaně na serveru Hithit.



Záštitu nad vydáním knihy převzalo nakladatelství Knihysúsměvem.cz. S propagací a realizací projektu panu Hojerovi za nakladatelství pomáhá Lukáš Zeman a Karolína Horáková. "Kampaň sklízí velký zájem veřejnosti a již 12 dní po svém uvedení máme vybráno přes 80 % z potřebné částky na vydání knihy," uvádí Lukáš Zeman, majitel nakladatelství Knihysúsměvem.cz.





"Pan Hojer mě ohromil svým elánem, který přenáší i na své okolí. Měli bychom si z něho vzít příklad a cvičit si mozek jeho hlavolamy, protože jak je vidět, je to elixír života a dlouhověkosti," říká Karolína Horáková, spoluautorka projektu.



Projekt lze momentálně podpořit prostřednictvím sbírky na crowdfundingovém portálu Hithit.cz, kde je kromě samotné knihy Záhadné hlavolamy pro chytré hlavičky připravená i celá řada dalších atraktivních odměn. Přispěvatelé si mohou zakoupit třeba placku se špendlíkem s podobiznou Jindry Hojera, ježka v kleci, historický sešit nebo celou knihu Rychlých šípů atd.