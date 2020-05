Kde se zrodil fenomén jménem Harry Potter? Rowlingová vyvrací mýty

"The Elephant House - místo narození Harryho Pottera." Tak se prezentuje kavárna v Edinburghu, která se díky tomu stala turisticky jedním z nejpopulárnějších míst v hlavním městě Skotska. Vše je ale trochu jinak. Na svém twitteru to odhalila sama J. K. Rowlingová, autorka knížek o Harrym Potterovi.

Roky je veřejně známo, že kavárna The Elephant House a v jejím horním patře konkrétní místo v rohu u okna patřilo Rowlingové - právě tam prý začala psát příběh Harryho, který se na přelomu tisíciletí stal neuvěřitelným globálním fenoménem. Sama autorka to tak popisovala v různých dokumentech, jež vyprávěly o tom, jak kouzelnická sága vznikla.

Nyní ale v odpovědích jednomu z fanoušků uvedla věci na pravou míru. "Přemýšlela jsem o vložení sekce na své webové stránky, kde bych okomentovala všechna údajná místa a inspirace kolem vzniku Pottera. Pottera jsem psala už několik let předtím, než jsem poprvé do této kavárny vstoupila. Takže se nejedná o místo narození, je ale pravda, že jsem tam knihu v určitém období psala," napsala.

V dalším tweetu pak odhalila skutečné místo, kde se Harry poprvé na papíře zrodil. "Pronajímala jsem si pokoj v bytě nad tehdejším obchodem se sportovním zbožím. První cihly Bradavic byly položeny v bytě v Clapham Junction," uvedla.

I was thinking of putting a section on my website about all the alleged inspirations and birthplaces of Potter. I’d been writing Potter for several years before I ever set foot in this cafe, so it’s not the birthplace, but I *did* write in there so we’ll let them off! https://t.co/xDOsrbiZwu