Kniha TÝDNE: Duch domu Ashburnů od Darcy Coatesové

Na motivy strašidelných domů a hororově vypadajících sídel nacházejících se na míle daleko od dalšího obydlí bylo napsáno již spousta knih a natočeno nepřeberné množství filmů. Avšak na trochu strachu, odreagování od aktuálních problémů i vydechnutí, že nevlastníte žádnou ponurou nemovitost s tragickou minulostí není nikdy pozdě. Tento týden jsme vybrali knihu, která toto všechno svým čtenářům splní. Duch domu Ashburnů od australské spisovatelky Darcy Coatesové je ideální četbou pro neohrožené i zvědavé čtenáře, kteří se rádi bojí.

Román začíná tak jak všechny hororové příběhy: nastěhováním do rozlehlého, starého domu na kopci daleko od malého městečka. Adrienne, hlavní hrdince románu, nedávno umřela na vážnou nemoc matka, její léky a ošetřování stály velkou část peněz, a proto je teď Adrienne na mizině. Nemá kde bydlet a v kapse má jen 20 dolarů. Je pro ni až neuvěřitelné, jak rychle se vše může změnit, když zjistí, že její jediná pokrevní příbuzná, kterou před tím ani neznala, jí odkázala staré rodinné sídlo. Nově získaný dům může být pro Adrienne vysvobozením z tíživé životní situace, a proto neváhá a rychle se nastěhuje i se svým milovaným kocourem Wolfgangem. Postupně ale začíná zjišťovat, že na strašidelných historkách, které o domě v okolí kolují, bude něco pravdy.

Námět autorčiny knihy opravdu není ničím originálním, motiv starého domu, do kterého se nastěhují noví lidé a pomalu rozplétají historii domu i jeho bývalých majitelů, je v hororových příbězích hojně zastoupený. Přesto se autorce podařilo vytvořit mysteriozní příběh, který čtenáře nebude nudit a u knihy je udrží do poslední stránky, proto aby zjistili celou pravdu. Autorka také na stránkách své knihy velmi dobře zachytila strašidelnou atmosféru. Důvodem, že napsala tak dobrý hororový román, je autorčina záliba ve starých duchařských historkách. Její další knihy, jako je například Tajemství sídla Craven Manor, jsou také hororového rázu.

Kniha především zaujme nenáročné čtenáře. Příběh je velmi rychle vtáhne do děje a doslova je nenechá spát. O strašidelné momenty rozhodně není v knize nouze a napínavá atmosféra by se dala krájet. Příběh se ze začátku odvíjí celkem pomalu, ale druhá část knihy opravdu stojí za to. Čtenáři nebudou ochuzeni o nic, co je tak typické pro tento knižní žánr, jako je například průzkum tajemné půdy nebo sklepení.

I když se nejedná o mnohastránkové dílo, příběh je velmi kvalitně propracovaný a rozhodně čtenáře nebude nudit. Autorka velmi dobře pracuje s čtenářovou fantazií a je až neskutečné, co pár vět dokáže ve čtenáři vyvolat. Kniha je proto ideálním odreagováním v současných chvílích, a pokud jste již dlouho nezažili ten pocit, kdy prostě musíte číst, abyste už zjistili, jak to vše dopadne, je tato kniha tím pravým, po čem byste měli sáhnout.