Kniha TÝDNE: Hana od Aleny Mornštajnové

Dechberoucí příběh plný napětí, tragických osudů a atmosféry válečných let splétá česká autorka Alena Mornštajnová podle skutečných událostí, kdy v roce 1954 vypukla ve Valašském Meziříčí tyfová epidemie. Na její následky umírá také rodina hlavní hrdinky Miry, která je nyní nucena žít se svou jedinou přeživší příbuznou tetou Hanou. Fiktivní příběh, odvíjející se na pozadí významných dějinných událostí, popisuje život a osudy těchto dvou žen, které tragické příhody svedou k sobě, přestože o to ani jedna z nich nestojí.

Příběh, rozdělený do tří částí, začíná v únoru roku 1954. Devítileté Miře tragédie zcela změní život a připoutá ji k podivínské tetě Haně, která ji svým způsobem děsí. Miřinýma očima sledujeme její život a vývoj událostí padesátých a šedesátých let. Druhá dějová linie přenese čtenáře zpět v čase do roku 1933 a představí mladou Hanu, jejíž sny a představy narážejí na krutou realitu. Velkým tématem knihy je holocaust, život obyčejných lidí za druhé světové války i vztah českého národa k židovským obyvatelům. Název knihy tak odkazuje nejen k jedné z hlavních hrdinek, zároveň ale i k pocitu hany, který pociťovali Židé na konci války.

Ve třetí části již není vypravěčem Mira, ale stává se jím Hana. Čtenář odkrývá její příběh a dozvídá se o zklamáních, neštěstí a krutosti, kterými si prošla, ale i o následcích životních rozhodnutí, které již není možné zvrátit, což z ní udělalo osobu, se kterou se setkáváme na začátku příběhu. Román nám rovněž dává možnost sledovat vývoj postav, stejně tak jako vývoj myšlení a názorů doby od třicátých až po šedesátá léta v naší zemi.

Román dýchá dobovou atmosférou a děj je plný nečekaných zvratů, které čtenář retrospektivně odhaluje, až se mu vytvoří ucelený obrázek toho, jaké události a prožitky danou postavu formovaly. Hořkosladký příběh se po svém vydání v roce 2017 stal hotovou senzací. Řadí se mezi nejlépe hodnocené knihy a silný příběh dojímá i překvapuje jeho čtenáře.