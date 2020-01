Kniha TÝDNE: Lidská bestie od Émila Zoly

Francouzský spisovatel Émile Zola je považován za jednoho z nejvýznamnějších představitelů naturalismu, směru, který se snaží zachytit realitu ve své nejsyrovější podobě, oproštěnou od jakýchkoliv iluzí nebo romantických představ. Přesně takový je i román Lidská bestie, někdy rovněž překládaný jako Člověk bestie, který je součástí cyklu Rougon-Macquartové s podtitulem "přírodopisná a sociální studie rodiny za druhého císařství". Příběh ze železničního prostředí s dramatickým dějem popisuje marný boj člověka s dědičnou duševní chorobou a ukazuje jeho odcizenost v moderní společnosti i morální pád až na úplné dno.

Příběh čtenáře přenáší do železničního prostředí francouzského městečka Le Havre. Výpravčí Roubaud a jeho žena žijí poměrně klidným, stereotypním životem až do té doby, kdy se půvabná Severína svému manželovi přizná, že byla v mládí znásilňována o mnoho let starším mužem - prezidentem Grandmorinem. Ten jim zajistil dobré bydlení a Roubaudovi dokonce sehnal místo u železnice. Manželova hrdost je natolik raněná, že se Severínou zosnují vraždu, kterou také dokonají. Po starém muži zdědí honosné sídlo, a díky tomu jsou okamžitě hlavními podezřelými.

Další hlavní postavou je Jacques Lantier pracující u železnice jako strojvůdce. I on s sebou vláčí velké tajemství, sužuje ho totiž psychická nemoc, se kterou svádí urputný boj. Kvůli této chorobě má silné nutkání znásilnit a zabít jakoukoliv mladou ženu, jakmile ji vidí obnaženou. Straní se tedy vztahů, ovšem když naváže milostný poměr s Roubaudovou ženou Severínou, s uspokojením zjišťuje, že se mu tento pud podařilo potlačit, a považuje se za zdravého člověka. Zola nicméně ukazuje, že bestie v člověku se přece jen dokáže prodrat na povrch a zamíchat kartami.

Bestiální touha, lidská zvrácenost a naturalistické popisy, pro Zolu tolik typické, provází celý příběh a s přibývajícími stránkami přidávají na intenzitě. Čtenář je tak postupně připravován na završení děje, kdy příběh graduje. Prostředí železnice se v knize promítá popisy částí parních lokomotiv, ale i symbolickým podobenstvím člověka a stroje jako bestií, které se mohou snadno vymknout kontrole.

Román ukazuje, co s člověkem dokáže udělat posedlost, touha či žárlivost a popisuje, na jaké cesty ho ty nejhorší vlastnosti, které v každém z nás přebývají, mohou zavést. Kdy se v člověku budí bestie, popisuje Zola bez zbytečných příkras v poutavém příběhu, který by rozhodně neměl ujít vaší pozornosti.