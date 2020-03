Kniha TÝDNE: Pěna dní od Borise Viana

Pěna dní je originálním románem, který spojuje surrealistické prvky s existenciálními, je protkaný radostí i smutkem, sarkastickým humorem i vážnými tématy zabývajícími se pomíjivostí lidského štěstí. Francouzský autor Boris Vian v něm své čtenáře zavede na cestu nezkrotné fantazie, bezmezné lásky a života ve světě, kde se věci vymykají běžným pravidlům.

Kniha vznikla v roce 1947, rok po uvedení autorova prvního románu s názvem Naplivu na vaše hroby, kterým šokoval francouzské čtenářské publikum. Tato jeho knižní prvotina se ve Francii stala bestsellerem, ovšem pro své sadistické a pornografické motivy byla kritikou zamítnuta a Vian byl kvůli ní dokonce odsouzen k patnácti dnům vězení. Autorovi bylo v té době pouhých 25 let. Byl to muž mnoha profesí, vedle své spisovatelské činnosti se živil také jako překladatel, novinář, malíř, herec i hudebník. Zemřel na srdeční selhání při promítání filmové verze svého vlastního románu. Bylo mu 39 let.

Příběhem provází pohledný a bohatý hlavní hrdina, mladík Colin, který žije v krásném bytě ve městě podobném Paříži. Nemusí pracovat, schází se s přáteli, má vlastního kuchaře, s domácími pracemi mu pomáhají myši a piano podle melodie míchá koktejly. Hravý příběh je naplněn absurdními situacemi, humorem autorovi vlastním a bezbřehou fantazií. Převážně je to ale román o hloubce lásky a přátelství, která nezná meze. Mladému Colinovi se obrací svět vzhůru nohama, když potkává krásnou Chloé. Brzy se koná svatba a zdá se, že jejich lásce a spokojenému společnému životu nestojí nic v cestě. Jejich štěstí ale zničí obyčejný leknín. Vykvete Chloé na plicích a ta smrtelně onemocní. Pro její záchranu udělá Colin cokoliv, každý den jí nosí květiny, které potlačují růst leknínu, a pomáhá jí dodržovat doktorovo nařízení pít jen dvě lžičky vody denně.

Vianova nezměrná imaginace provází románem od začátku až do konce a vystavuje ho jako surrealistický sen založený na absurdních situacích, které čtenáře pobaví i dojmou. Mísí se v něm ironické prvky s vážnými tématy jako je pomíjivost lidského štěstí nebo nemoc milované osoby a obavy ze smrti.

Překrásný román s množstvím symbolických prvků byl v roce 2013 zfilmován a režie se zhostil Michel Gondry. Najdeme v něm velké herecké osobnosti, mezi nimiž figuruje Audrey Tautouová, známá například z filmu Amélie z Montmartru, Romain Duris nebo Omar Sy. Román svým zpracováním značně vybočuje a jde si svou vlastní cestou, která šokuje, baví i dojímá hloubkou svého příběhu a symbolikou, která za ním stojí.